A técnica já há muito gera discórdia entre especialistas, mas a publicação de um vídeo nas redes sociais trouxe o caso para a praça pública. A Câmara Municipal de Lisboa tem equipas que atraem pombos com milho e, quando estes estão a comer, um dos funcionários usa uma máquina que dispara uma rede, imobilizando os animais. Um desses momentos foi captado pela associação Animal Save & Care e mostra a apreensão das autoridades em que a captura — em plena luz do dia, no centro da cidade, na Praça das Flores — seja registado em vídeo por quem passa: “Não se pode fotografar, menina”.

Perante a insistência, porém, tanto um agente da Polícia Municipal como os técnicos tentam tranquilizar quem estava a filmar. “É tudo [os pombos] bem tratadinho”, assegura o polícia que estava no local, acrescentando que nenhum animal “sofre”: “Quem está a sofrer somos nós”.

As imagens, porém, contrastam com o que é dito, descreve a Animal Save & Care, que considera estas práticas “bárbaras”. Em comunicado, a associação denuncia que ser “possível ver o sofrimento, a aflição dos pombos e o stress que lhes causa”, bem como “as tentativas vãs de se soltarem”, observando-se a “indiferença dos trabalhadores e autoridades para com estes animais, que referem este procedimento como ‘tratamento de pragas‘”.

Questionada pelo Observador, a autarquia confirmou que são feitas estas capturas, recusando que se trate de um extermínio. Em vez disso, refere fonte oficial, o objetivo passa por avaliar e “testar o estado higiossanitário da espécie”, acautelando assim as “consequências para a saúde pública” e dando resposta às “graves situações de insalubridade e perigo para a saúde pública e ambiente urbano”. A autarquia frisou ainda ter um contrato com o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária “para proceder à análise das amostras enviadas”.

Mas esta técnica é questionável. Nuno Paixão, da provedoria de animais de Almada, duvida, no entanto, da sua eficácia. Ao Observador, o também médico veterinário afirma que o método de captura visto no vídeo é “muito antigo” — tem aproximadamente “15 a 20 anos”. E indica ainda que a rede, não produzindo “forçosamente” dor nos animais, eleva o “grau de stress e ansiedade nos animais”, o que é agravado pelo facto de se tratarem de pombos potencialmente doentes.

Além de todos esses argumentos, o veterinário não está sequer convencido de que este tipo de captura sirva apenas para identificar os pombos doentes, devolvendo os restantes à liberdade. “Nunca vi a CML preocupada em capturar pombos doentes ou coxos”, atira, acrescentando que já está “na altura” de o executivo camarário da capital deixar de “mandar areia para os olhos”. Já sobre a possibilidade, que não exclui, de a Câmara exterminar os animais, Nuno Paixão diz que “não é tolerável”, ainda que seja “opção mais fácil”. “Hoje em dia não há razão de ser e não se pode aceitar como método de controlo de animais”, afirma, explicando que na base desta prática está o facto de os pombos serem considerados “pragas” por vários municípios, tal como os ratos e as baratas, e isso servir de “justificação” para os abater.