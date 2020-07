O instituto conclui ainda que a presença de anticorpos é maior nas pessoas que referiram ter estado em contacto com um caso suspeito ou confirmado de Covid-19 (22,3%) e nos indivíduos que apresentavam sintomas compatíveis com a infeção (6,5%), isto é, febre, dificuldade respiratória, dor de cabeça, dor de garganta, exaustão, arrepios, náuseas/vómitos e diarreia.

O nível de escolaridade também é destacado pelo INSA e, neste âmbito, as diferenças são significativas. A percentagem de pessoas que contactaram com o vírus é mais elevada entre os que terminaram o ensino secundário (6,4%) e mais baixa entre os que completaram o ensino superior (1,4%).

Num comunicado enviado às redações dos órgão de comunicação social, o INSA explica que as diferenças entre o número de pessoas que desenvolveram anticorpos contra o coronavírus (cerca de 290 mil) e os casos reportados pelo sistema nacional de vigilância (cerca de 45 mil, no dia 8 de julho) — é seis vezes superior — deve-se à “sub-captação” dos casos ligeiros e assintomáticos, algo que tem sido destacado pelas autoridades de saúde ao longo da pandemia.

A seroprevalência agora estimada é compatível com uma limitada extensão da infeção na população portuguesa, entre março e junho de 2020, e inferior ao valor necessário para alcançar uma potencial imunidade de grupo”, lê-se ainda no documento.

O inquérito serológico nacional Covid-19 (ISN COVID-19) analisou 2.301 pessoas residentes no país, entre 21 de maio e 8 de julho, com idade superior ou igual a um ano. Os inquiridos foram recrutados em 96 pontos de colheita de sete laboratórios de Patologia Clínica, associados da Associação Nacional de Laboratórios Clínicos, e 18 hospitais do Sistema Nacional de Saúde (SNS).

Este estudo teve como objetivo “caracterizar a distribuição dos anticorpos específicos contra SARS-CoV-2 e determinar a extensão da infeção por SARS-CoV-2 na população residente em Portugal”.

Segundo a coordenadora do estudo, estes resultados demonstram não só a necessidade de se manter as recomendações de “proteção individual e coletiva para todos os indivíduos, independentemente do respetivo nível de anticorpos específicos contra SARS-CoV-2″, como também mostram a necessidade de “monitorizar a evolução da seroprevalência destes anticorpos na população, de acordo com a evolução da epidemia em Portugal”.

Na semana passada, o jornal Expresso tinha avançado que 3% da população portuguesa estava imune ao coronavírus e que tanto o Governo como os peritos já tinham sido informados sobre as conclusões deste inquérito.

Quais são os resultados de outros países europeus?

No comunicado, o INSA refere que os valores obtidos neste estudo “está de acordo” com outros inquéritos seroepidemiológicos realizados, não só em Portugal como noutros países, a nível nacional. Ainda assim, a percentagem de pessoas que desenvolveram anticorpos é superior à de Portugal.

Em Espanha, por exemplo, um estudo divulgado no início do mês dava conta de que 5% dos espanhóis tinham estado em contacto com o novo coronavírus. Já em França, em maio, falava-se que 4,4% da população tinha estado infetada.

Ambos países que optaram por medidas mais restritivas para conter a pandemia, à semelhança do que aconteceu em Portugal, mas se formos comparar com países como a Suécia, que escolheu uma estratégia inversa, o número é ainda mais elevado. Em finais de abril, a percentagem de pessoas da cidade de Estocolmo que tiveram contacto com o novo coronavírus era de 7,3%.

Já a nível nacional, o primeiro estudo serológico foi feito no Algarve e demonstrou que 2,8% das 1.235 pessoas testadas no concelho de Loulé — bombeiros, profissionais de saúde, forças de segurança, entre outras profissões com maior risco de exposição — tinham desenvolvido anticorpos.

Um estudo serológico realizado em Almeirim, numa amostra aleatória da população e a profissionais de saúde na linha da frente (553 pessoas), indicou que 3,88% dos inquiridos estiveram em contacto com o novo coronavírus. Já o rastreio serológico feito a a 1.645 estudantes, professores, investigadores e colaboradores da Universidade Nova de Lisboa dava conta de que 2,9% tinham anticorpos IgC.