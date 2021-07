Nem o desemprego provocado pela pandemia ajudou a deslocar alguns trabalhadores dos setores mais afetados, como o turismo ou a restauração, para um dos que nunca parou (e que mais tem relatado escassez de mão de obra, ainda antes da atual crise): a construção. A situação no setor é “quase” dramática, descreve Nuno Garcia, diretor-geral da gestora de obras GesConsult, ao Observador. De tal forma que as empresas têm de recusar trabalho por não arranjarem quem o faça. Ou quem o faça a horas.

“Obviamente que quem está no mercado faz todos os possíveis para não ter de recusar trabalhos, mas hoje cumprir um prazo é muito difícil. Tenta-se, por exemplo, contratar carpinteiros, mas dizem que só conseguem entrar daqui a dois meses. Se pedir hoje para amanhã, não vai arranjar. E quando chegamos à data para realizar a obra, há outros trabalhos atrasados”, conta ao Observador. Esses atrasos já têm levado a quebras contratuais. “A situação obriga a um planeamento muito grande. É quase um drama que vivemos hoje.” A perspetiva de chegada dos fundos da “bazuca” para obras públicas e de eficiência energética vem, por isso, acrescentar uma dúvida: quem as vai fazer?

As dificuldades encontradas por Nuno Garcia e outros empresários da construção já vinham de trás e nem o aumento do número de desempregados noutros setores (ou a perspetiva da chegada de fundos europeus) ajudou a mudar a equação. Nem aqui nem noutros setores, onde a escassez de mão de obra é cada vez mais um problema.

Um estudo realizado pela ManpowerGroup, especializada em recursos humanos, diz isso mesmo: em 2021, três em cada cinco (60%) empregadores entrevistados em Portugal assumem dificuldade em contratar por falta de trabalhadores com as competências que procuram. São três pontos percentuais acima do registado em 2019 (não há dados para 2020) e é o valor mais alto desde que os dados começaram a ser recolhidos em Portugal, em 2016. O problema é mais expressivo em funções de operações e logística (25%) e na indústria e produção (20%), aponta o estudo, a que o Observador teve acesso, e que abrangeu empresas da construção, finanças, seguros, imobiliárias, indústria, serviços, restauração e hotelaria e retalho.

A pandemia só veio “acelerar” uma tendência que já vinha de trás: o agravamento da “escassez de talento”, com as competências oferecidas pelo mercado a não conseguirem acompanhar a procura, indica ao Observador Rui Teixeira, diretor-geral de operações da ManpowerGroup. “Isso vê-se nas profissões com maior procura: a logística, que tem muito a ver com as compras virtuais, mas também as tecnologias de informação por força da desmaterialização dos processos e da transformação digital”. As baixas qualificações para responder a estas ofertas não explicam tudo: os (baixos) salários também pesam, e muito.

Ainda o problema dos salários

“Sabemos que há uma correlação. Os salários em alguns destes setores são, muitas vezes, próximos do salário mínimo nacional. Naturalmente, os trabalhadores procuram melhores salários” na hora de escolher trabalho, nota Rui Teixeira. No setor da construção esse problema é particularmente evidente, quando lá fora facilmente os mesmos trabalhadores conseguem ganhar o dobro ou mais a fazer o mesmo trabalho. “É difícil competir com isso“, diz, por sua vez, Nuno Garcia, da GesConsult. O mesmo se aplica a áreas altamente especializadas, como a engenharia ou tecnologias de informação.

Esta falta de trabalhadores é transversal a toda a hierarquia da construção, desde os ajudantes de obras aos carpinteiros e aos engenheiros, o que Nuno Garcia atribui à falta de formação, à emigração de trabalhadores que não quiseram regressar e ao “estigma” (“Ainda se vê o setor da construção como o último reduto“, considera). João Cerejeira, economista especialista em mercado de trabalho, aponta um outro: as restrições à mobilidade durante a pandemia que afastaram muita mão-de-obra imigrante, importante no setor.

Os dados mais recentes do Ministério do Trabalho mostram que, nos primeiros três meses de 2021, ano ainda fortemente marcado pela pandemia, o número de empregos vagos disparou 39,7% face ao mesmo período do ano anterior (um período em que tinha descido muito, numa tendência que se manteve ao longo do ano de 2020). Em termos relativos, a taxa de empregos vagos (ou seja, o peso dos trabalhos vagos em todo o emprego) foi de 0,8%, mais duas décimas do que nos mesmos três meses de 2020. As atividades de informação e comunicação, as atividades administrativas e dos serviços de apoio e as atividades imobiliárias são as que têm maiores taxas de emprego vagos. Em quarto lugar vem a construção. Porquê?

As atividades de informação e comunicação, que lideram a estatística, estão entre as que mais cresceram na pandemia, a par da saúde e até da construção, observa o economista João Cerejeira. O problema é que continua a não haver trabalhadores qualificados suficientes para ocupar essas vagas. Deslocar pessoas de outros setores também seria tarefa difícil pelas exigências de formação ou experiência prolongada. “Os trabalhadores de setores onde houve crise — a restauração, a hotelaria — dificilmente conseguem ser mobilizados para os setores que estão a crescer porque requerem competências muito específicas, exigem períodos de formação longos, não é algo do dia para a noite”, refere o economista da Universidade do Minho.