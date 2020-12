(Em atualização)

Expressões como “retoma progressiva”, “incentivo à normalização”, “layoff” ou designações como “Adaptar”, “Apoiar” e “Ativar.pt” entraram no léxico das empresas e dos contabilistas ao longo dos últimos meses. Desde março que praticamente todas as semanas são anunciados apoios novos, chegam ao fim outros, são redesenhados os já existentes ou integrados noutros.

Basta olhar para o apoio à retoma progressiva que veio substituir o layoff simplificado e já foi alterado, pelo menos, três vezes — primeiro só previa a redução parcial de horário, depois ganhou mais dois escalões e passou a permitir horários zero — e nesses casos, comparticipações a 100% da Segurança Social nos salários. Ou o programa Apoiar, que vai passar a incluir médias empresas e empresários em nome individual sem contabilidade organizada e com trabalhadores a cargo.

São adaptações que vão sendo criadas de acordo com as necessidades das empresas, mas a avalanche de nova informação causa não só “confusão”, mas também “desmotivação” às empresas, aponta ao Observador Jorge Pisco, presidente da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas (CPPME). “Este sistemático anunciar de medidas e mais medidas, a certa altura, é uma grande confusão“, nota. Ainda assim, reconhece que, face ao início da pandemia, os processos estão “mais simples” e houve uma “certa agilização” — por exemplo, “para quem entregou a candidatura para o Apoiar no dia 25 de novembro já começaram a ser feitos pagamentos”.

Filipa Xavier de Basto, cofundadora e partner do Grupo Your, também tem acompanhado as empresas no acesso aos apoios, e concorda que “as empresas não estão a conseguir acompanhar todas as medidas” que têm sido divulgadas “dado o enorme volume de alterações que têm ocorrido“. Acresce que, em muitos casos, o tempo que decorre entre a divulgação da medida e a publicação da legislação ou entrada em vigor “é demasiado longo“. Embora reconheça que há melhorias — por exemplo, o apoio à retoma “está bastante mais simplificado” —, sublinha que há medidas, como a destinada aos sócios-gerentes, pouco automatizadas e que, noutros casos, a legislação continua a ser “ambígua quanto a algumas questões operacionais”.

“Um dos exemplos é a comparticipação do subsídio de natal pela Segurança Social, no caso do apoio à retoma progressiva, em que continua sem ser dada qualquer explicação quanto à forma e data de pagamento. Também não foi divulgada até à data, o procedimento correto para concretizar desistência do incentivo extraordinário à normalização da atividade, nos casos em que queiram aceder ao apoio à retoma progressiva (sem terem de devolver os montantes já recebidos)”, diz ao Observador.

Por outro lado, muitas empresas continuam a não ter acesso às medidas: como as que foram constituídas no final de 2018 e, por apresentarem capitais próprios negativos em 2019, não têm acesso a muitas das medidas, como o incentivo à normalização. Outro exemplo: também ficam sem alguns apoios as empresas que só começaram a faturar em meados de 2019, “o que faz com que não se verifique uma quebra de faturação suficiente quando comparados os primeiros nove meses de 2020 com 2019”.

Mas, afinal, que medidas ainda estão em vigor e o que podem os empresários esperar em 2021?

Emprego

Apoio à retoma progressiva

O que é? Veio substituir o layoff simplificado e consiste numa comparticipação dos salários às empresas com quebras de faturação e que têm de reduzir os horários de trabalho, até 100%. A redução do horário permitida depende da quebra de faturação.

A Segurança Social comparticipa em 70% o valor da compensação retributiva a que os trabalhadores têm direito pelas horas não trabalhadas (ou na totalidade se a redução de horário for total). Essa compensação ao funcionário passará de 88% para 100% (até três salários mínimos) com a entrada em vigor do Orçamento do Estado para 2021 e não terá custos acrescidos para as empresas, assegura o Governo. De forma excecional, e devido aos encerramentos exigidos com o recolher obrigatório, em dezembro as empresas podem passar para o escalão de apoio imediatamente seguinte.

Quem pode aderir? As empresas com quebra de faturação igual ou superior a 25%, no mês civil completo imediatamente anterior ao mês civil a que se refere o pedido inicial de apoio ou de prorrogação. Este regime vai também estender-se aos sócios gerentes de empresas com trabalhadores permanentes, “com contribuições sociais feitas na empresa”, anunciou o Governo.

Tem outros benefícios associados? Sim. As micro, pequenas e médias empresas têm direito à dispensa parcial (50%) do pagamento de contribuições para a Segurança Social a cargo da entidade empregadora sobre o valor da compensação retributiva. Além disso, as empresas abrangidas podem aceder a um plano extraordinário de formação. Esse plano, aprovado pelo IEFP, permite a atribuição de uma bolsa de 175,5 euros ao trabalhador e de 131,64 euros ao empregador.

Quais as contrapartidas? Durante o período de redução, bem como nos 60 dias após o último dia de concessão do apoio, o empregador não pode fazer cessar contratos de trabalho ao abrigo das modalidades de despedimento coletivo, de despedimento por extinção do posto de trabalho ou de despedimento por inadaptação, nem iniciar os respetivos procedimentos, sob pena de incumprimento. Também não pode distribuir dividendos aos sócios.

Está em vigor até quando? Pedro Siza Vieira já anunciou que o apoio vai ser prolongado até ao final de junho de 2021.

Layoff simplificado (mas só para algumas empresas)

O que é? Foi criado logo no início da pandemia como uma versão mais simples e menos burocrática do layoff que está previsto no Código do Trabalho, prevendo um apoio da Segurança Social equivalente a 70% da remuneração devida ao trabalhador pelas horas não trabalhadas. As empresas neste regime podem transitar para o apoio à retoma progressiva, onde a Segurança Social paga por inteiro o salário dos trabalhadores com horário zero.

Quem pode aderir? Empresas que ainda se encontram encerradas por imposição legal, como as discotecas.

Tem outros benefícios associados? Sim, a entidade empregadora está isenta de pagamento de contribuições para a Segurança Social na parte da entidade empregadora, mantendo-se a quotização de 11% relativa ao trabalhador. É acumulável com um plano de formação.

Quais as contrapartidas? Também estão proibidos despedimentos.

Está em vigor até quando? Vigora, pelo menos, enquanto vigorar a obrigação de se manterem encerrados.