Nascida nos Estados Unidos, Anne Applebaum ganhou notoriedade com a publicação, em 2003, de Gulag: A History (tradução portuguesa: Gulag: uma história), uma obra que constitui um contributo fundamental para o conhecimento das atrocidades cometidas pelo regime comunista na Rússia. Embora se tenha destacado aí como historiadora, Applebaum é uma reconhecida jornalista desde que iniciou a sua carreira como correspondente para o The Economist em Varsóvia, no final da década de 1980. Tendo casado com o jornalista e político polaco Radek Sikorski no início dos anos 90, a sua vida acabou por ficar ligada à Polónia, tendo-se tornado cidadã polaca em 2013.

Esta referência biográfica poderia parecer desnecessária não fosse o seu último livro – Twilight of Democracy: the seductive lure of authoritarianism (traduzido por Paulo Tavares com a chancela da Bertrand Editora: O crepúsculo da democracia. O fracasso da política e o apelo sedutor do autoritarismo) – ter sido construído diretamente a partir dessas referências biográficas: convocando amigos e conhecidos para a sua reflexão, Applebaum não se inibe de expressar as suas opiniões pessoais sobre eles, por vezes de uma forma bastante dura, como acontece quando fala de Boris Johnson. Parte, então, da sua experiência pessoal, do que tem visto sobretudo na Polónia, Hungria e Estados Unidos, para uma reflexão mais ampla sobre o momento de crise da democracia liberal e de sucesso do autoritarismo.

O livro começa com a descrição da sua passagem de ano em 1999, celebrada com cerca de cem pessoas, entre amigos jornalistas, políticos e intelectuais, na Polónia rural, em torno daquela que seria uma nova era para o país. Como Applebaum diz:

A maioria de nós poderia ser rudemente agrupada na categoria genérica daquilo a que os polacos chamam “a direita” – os conservadores, os anticomunistas. Mas, naquele momento da história, também poderiam apelidar-nos a quase todos de liberais. Liberais do mercado livre, liberais clássicos, talvez thatcheristas.”

Vinte anos depois, continua, metade dessas pessoas não fala com a outra metade e “eu atravessaria agora a rua para evitar algumas das pessoas que foram à minha festa”. A divergência não é pessoal, mas política e assente na profunda polarização da sociedade polaca (descrição que facilmente podemos reconhecer no Brasil ou em Espanha). A tentativa de Applebaum é a de descrever e compreender o que aconteceu no centro-direita nas últimas duas décadas e as razões que levaram muitas dessas pessoas a ocupar hoje o espaço da direita iliberal.

O crepúsculo da democracia tem origem num artigo publicado pela jornalista, em outubro de 2018, na revista The Atlantic: “A warning from Europe: the worst is yet to come”. Neste artigo, Applebaum analisa a situação na Polónia e na Hungria; o livro aborda estes dois países no segundo capítulo, para alargar a reflexão a Inglaterra e ao Brexit (capítulo 3), a Espanha e ao Vox (capítulo 4) e aos Estados Unidos e à radicalização dos apoiantes de Donald Trump (capítulo 5).

Objeto de estudo: os clercs

As observações de Applebaum em relação ao que tem acontecido na Polónia e Hungria não constituem uma novidade. A atuação do Lei e Justiça e do Fidesz, ameaçando e destruindo as instituições independentes do sistema liberal, tem merecido a atenção de politólogos, jornalistas e ativistas e os desafios levantados no domínio da União Europeia têm conduzido a intervenções fortes, nomeadamente por parte do Tribunal de Justiça, mas também a situações embaraçosas, como a protagonizada por António Costa recentemente. Que novidade nos pode, então, trazer o livro de Applebaum?

Partindo, como referimos, de uma narrativa muito pessoal, a originalidade do livro passa por destacar o papel desempenhado por alguns elementos da elite intelectual que têm ajudado a abrir espaço para os partidos iliberais. A sua inspiração é o livro de Julien Benda, de 1927: La Trahison des Clercs, dedicado aos intelectuais que, nas primeiras décadas do século XX, serviram os regimes autoritários, da extrema-esquerda à extrema-direita. Diz-nos Applebaum, “a queda da democracia liberal no nosso próprio tempo não se assemelhará à da década de 1920 ou de 1930. Mas necessitará igualmente de uma nova elite, de uma nova geração de clercs, para a concretizar.”