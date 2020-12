Acha que já temos dados suficientes para detetar quão eficientes podem ser este tipo de apps na luta contra a Covid-19?

Receio que não temos dados suficientes, não apenas neste campo mas em muitos outros. Ainda esta manhã [em novembro], as autoridades alemãs publicaram uma informação em que diziam que a situação de, momento era “difusa”. Isso significa que não sabem o que se está a passar. E acho que isto é semelhante às aplicações… No início do verão, havia esperança, mas para que esta esperança fosse concretizável havia uma pré-condição implícita de que todas as pessoas, ou uma grande percentagem, iriam ativamente cooperar e usar a app, pôr o código e etc. E agora está provado que esta pré-condição era falsa: as pessoas não fazem isto. Acho que não haverá tempo suficiente para fazer a app funcionar, realmente, antes de a vacina estar em pleno no mercado e tenhamos outra solução para o problema.

Voltando à vontade do Governo português em tornar esta app obrigatória, houve várias questões que surgiram e uma esteve relacionada com a fiscalização da medida. Ma tratavam-se de cenários muito invasivos dos nossos direitos e liberdades.

Exatamente. Concordo absolutamente e consigo compreender que muitas pessoas tenham preocupações de que estes dados, perfis, possam ser pirateados e mal usados, mas isto não é por acaso. Experienciámos tantos escândalos que dizem respeito a mau uso de dados, então, porque é que não haveria de acontecer neste caso? Os sistemas digitais não são seguros, podem ser pirateados e os dados podem ser mal usados. As pessoas não querem que a sua vida ou os seus movimentos sejam capturados por outras pessoas ou empresas.

Outro argumento tinha a ver com o facto de a maioria das pessoas partilhar os seus dados com empresas como o Facebook, a Google, etc. Mas acha que são coisas comparáveis?

Concebo que há inconsistência na mentalidade de muitas pessoas. Estão preocupados com questões de dados e privacidade à noite, mas durante o dia andam às compras na internet, usam o Facebook, os seus dados vão para os EUA e ninguém sabe o que lhes acontece. Os psicólogos chamam a isto dissonância cognitiva… É como quando as pessoas estão preocupadas com as alterações climáticas e problemas ambientais, mas assim que se trata de adotar medidas que mexam com o seu estilo de vida pessoal, têm vários argumentos sobre porque não querem mudar a sua vida. E isto é um exemplo de dissonância cognitiva que está muito espalhado na área digital.

É um especialista em ética. Hoje, as redes sociais são exemplos de como a tecnologia não está a ter ética, com todos os escândalos a que assistimos, as ligações políticas. Acha que existe uma solução para estarmos num mundo com redes sociais, mas onde também há ética e bem-estar?

Por que é que as redes sociais têm tanto sucesso? Simplesmente porque disponibilizam muitas funções de organização, que tornam a vida mais fácil: distribuem fotografias muito rapidamente, ligam-nos a grupos. A tecnologia é maravilhosa. O problema é que estas redes sociais já não são um instrumento do mercado ou ao serviço do mercado, onde os utilizadores conseguem escolher entre 10 a 20 ofertas ou produtos. Tornaram-se com muito sucesso em monopólios. Algumas têm mais de mil milhões de utilizadores. Isto já não é um mercado onde há competição, mas é um monopólio.

No que diz respeito à ética, são semelhantes àquilo que poderia ser uma plataforma pública de comunicação, mas com a diferença de que esta plataforma pública está, na verdade, em mãos privadas e ninguém sabe qual é o código, os valores e os interesses envolvidos. Ninguém aprovou este procedimento democrático. É propriedade apenas de uma empresa privada e esta empresa privada faz uma quantidade enorme de dinheiro com isto. Além disso, estas redes sociais influenciam as ações das pessoas e a forma como as pessoas percecionam o mundo. Isto significa que não são apenas um jornal, por exemplo. Se eu não gostar de um jornal, posso mudar, mas neste caso é diferente. As soluções podem ser forçar estas empresas a observar a regulação europeia, valores europeus e a lei europeia. Nos últimos anos, houve poucos mas alguns exemplos nos quais os tribunais ou comissários europeus realmente conseguiram impor limites às empresas de Silicon Valley. E acho que tem de haver mais auto-consciência sobre isto. Porque eles devem poder ganhar dinheiro na Europa, mas apenas se observarem as nossas regras.