Aquecimento global: qual o papel das empresas?

A realidade do aquecimento global trouxe-nos uma certeza: temos de reduzir as nossas emissões de dióxido de carbono (CO2). Isto é válido para toda a gente, mas, principalmente, para as grandes empresas. Em 2017, concluiu-se que 100 das maiores empresas mundiais eram, sozinhas, responsáveis por 70% das emissões em todo o mundo. E os consumidores estão dispostos a fazer parte desta mudança. Os consumidores querem estar associados a empresas que contribuam ativamente para esta mudança, com 58% destes dispostos a pagar mais por serviços de empresas que lutem ativamente contra as alterações climáticas.

Esta urgência foi vincada mundialmente no Acordo de Paris, que visa conter o aquecimento global a um valor inferior a 2ºC — de preferência, próximo do 1.5ºC. Com as medidas a tardar, o Comité das Nações Unidas para a Mudança Climática já lançou um relatório, em agosto deste ano, em que refere que esse objetivo pode já não ser possível.

A mudança que a Salesforce já concretizou

A Salesforce, empresa tecnológica multinacional líder em Customer Relationship Management (CRM), anunciou em setembro que atingiu a neutralidade carbónica. E o que significa isto? Significa que a Salesforce compensa as emissões de carbono que emite com iniciativas que produzem oxigénio ou anulam as emissões de CO2— sendo o resultado final, por isso, zero. Este é um desafio que a União Europeia planeia atingir até 2050 e a multinacional americana já conseguiu concretizar.

Mas como? A Salesforce focou-se na energia verde: hoje em dia, 100% da energia requerida para todas as operações da empresa é de origem renovável. A Salesforce associou-se ainda à 1t.org, um esforço do Fórum Económico Mundial que planeia plantar mil milhões de árvores por todo o mundo até 2030, o que permite resgatar da atmosfera 100 gigatoneladas de dióxido de carbono. A título individual, a Salesforce compromete-se em garantir 100 milhões de árvores até ao final da década, tendo já atingido, nos primeiros 9 meses, os 10 milhões.

Mas nem só aí parou a sua ambição. Para atingir este objetivo, a empresa propôs-se a avaliar toda a sua cadeia de valor, incluindo consultoria e planos efetivos para os seus fornecedores reduzirem igualmente as suas emissões. Não satisfeita com a neutralidade carbónica, a Salesforce pretende reduzir as suas emissões para metade até 2030, e aproximar-se das zero emissões em 2040. Para o atingir, foca-se em 4 categorias-chave: trabalhar a partir de qualquer lugar, infraestrutura, viagens de trabalho e cadeia de abastecimento.