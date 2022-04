"Aquele idoso trémulo voltou a estar à minha frente pela última vez": a tragédia e o colapso do regime nazi nas memórias de Albert Speer

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É um testemunho detalhado e pessoal sobre o funcionamento interno do regime nazi. A construção e a vitória do partido, a criação e a amplificação de uma guerra total, a relação com o povo alemão e as memórias de uma das mais destacadas figuras da Alemanha de Hitler. “Por Dentro do Terceiro Reich”, livro originalmente publicado em 1969, está nas livrarias numa nova edição em português (com o carimbo da Crítica), com prefácio de Rui Ramos.

Albert Speer, o autor, ficou na história como “o arquiteto nazi”, o autor dos projetos e das construções de maior impacto da Alemanha dos anos 30 e 40, o homem responsável pela reconstrução de Berlim. Foi também ministro do Armamento, mas foi, sobretudo, amigo íntimo de Hitler, o mesmo que haveria de descrever como um “génio do mal”.

O Observador faz aqui a publicação de um excerto de “Por Dentro do Terceiro Reich”. Revelamos o capítulo em que Albert Speer descreve os últimos dias do regime, o pânico no bunker da capital, a aproximação do exército russo e a morte de Hitler. Speer haveria de ser condenado a 20 anos de prisão, no julgamento de Nuremberga. Morreu em Londres, em 1981. Tinha 76 anos

▲ A capa de "Por Dentro do Terceiro Reich", de Albert Speer (Ed: Crítica)

A aniquilação

Pelo que me apercebi, durante as últimas semanas da sua vida, Hitler libertou-se da rigidez em que caíra nos anos anteriores. Voltava a mostrar -se acessível e, às vezes, até estava disposto a discutir as suas decisões. Mesmo no inverno de 1944, teria sido inconcebível que se dispusesse a falar comigo sobre as perspetivas da guerra. Então, também a sua intransigência quanto à ordem de «terra queimada» teria sido inimaginável, bem como a muda correção do meu discurso radiofónico. Voltava a estar aberto a uns argumentos que, há um ano, não teria estado disposto a ouvir. Porém, não se tratava de um relaxamento interno, mas dava a sensação de ser alguém cuja obra vital ficara destruída e que só se mantinha em movimento pela inércia dos anos anteriores, apesar de, na verdade, ter abandonado tudo e se ter resignado.

Quase parecia ser insignificante, embora, talvez, nisto sempre tenha sido o mesmo. Em retrospetiva, às vezes pergunto-me se aquela intangibilidade, aquela insignificância, não era uma característica que o acompanhou desde a sua juventude até à sua violenta morte. Desta forma, as atitudes encolerizadas podiam apoderar-se dele com grande veemência, já que não eram neutralizadas por nenhuma emoção humana. Ninguém podia aproximar-se do seu ser precisamente porque estava morto e vazio.

Agora, tratava-se da insignificância de um idoso. Os membros tremiam-lhe e andava encurvado, a arrastar os pés; até a sua voz era insegura e perdera a sua antiga determinação. O seu vigor dera lugar a uma forma de falar hesitante e monótona. Quando se alterava, o que acontecia com frequência, como costuma ser habitual com os idosos, quase tinha voz de falsete. Continuava a ter ataques de teimosia, mas já não me faziam lembrar as birras de uma criança, mas as de um velho. Tinha a tez descolorida e a cara inchada; a sua farda, antes impecável, naqueles últimos dias da sua vida, costumava estar amarrotada e com nódoas da comida que ingerira com a mão a tremer.

Não há dúvida de que o seu estado comovia o círculo que o acompanhara nos momentos culminantes da sua vida. Eu também corria constantemente o risco de sucumbir àquele contraste, que era comovente em múltiplos aspetos.

Talvez por isso toda a gente o ouvisse em silêncio quando, naquela situação, que durante muito tempo foi desesperante, continuava a transferir divisões inexistentes ou mandava efetuar transportes com uns aviões que não poderiam descolar por falta de combustível. Talvez por isso também se aceitasse que se evadisse cada vez com mais frequência da realidade e que se perdesse no seu mundo de fantasia e se pusesse a falar do grande conflito que não poderia deixar de existir entre Oriente e Ocidente e que garantia ser inevitável. Embora o seu círculo devesse ter visto o quão quiméricas eram aquelas ideias, a sua contínua e sugestiva reiteração continuava a ter um efeito fascinante, como quando garantia que só ele, com a sua personalidade e a sua força e aliado com o Ocidente, estava na disposição de esmagar o bolchevismo; soava plausível quando garantia que todos os seus esforços já não se encaminhavam para outro fim, embora para si próprio desejasse que chegasse depressa a sua última hora. Precisamente aquela integridade com que via aproximar-se o fim inspirava piedade e aumentava a veneração daqueles que o rodeavam.

Além disso, voltava a mostrar-se afável e simples. Em muitos aspetos, fazia-me lembrar o Hitler que conhecera há doze anos, quando comecei a trabalhar para ele, mas agora parecia mais sombrio. A sua afabilidade limitava-se às poucas mulheres que, há anos, estavam com ele. Dedicava maior atenção à senhora Jung, a viúva do seu criado morto em combate, embora a sua cozinheira dietética vienense conquistasse a sua especial simpatia; as suas duas secretárias, a senhora Wolf e a senhora Christian, também faziam parte do círculo privado no qual Hitler passou as últimas semanas da sua vida. Há meses que, na prática, comia e tomava chá apenas com elas; os homens já quase não tinham acesso à sua intimidade. Eu também não participava nas suas refeições há muito tempo. De resto, a chegada de Eva Braun introduziu algumas alterações na rotina diária, sem que, por isso, a relação que tinha com as outras mulheres do seu meio, provavelmente inócua, terminasse.