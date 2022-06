"Aqui temos liberdade". A história de seis artistas ucranianas que fugiram da guerra e ganharam palco no Teatro Nacional São João

Iryna Kudielina voltou aos contactos que fez no Porto e decidiu regressar a Portugal. O projeto do Teatro São João chegou-lhe aos ouvidos através das pessoas com quem faz voluntariado numa igreja. “É importante porque aqui podemos ser nós próprios e podemos colaborar com várias pessoas. Tentamos encontrar uma forma de trabalhar e até apenas de falarmos uns com outros. Temos espaço para criar. Posso vir aqui todas as manhãs para treinar e isso é muito importante para mim”, explica. Além de ir praticando as obras de compositores ucranianos que já lhe são familiares, Iryna tem também feito o esforço para conhecer mais música portuguesa.

Um projeto que é “como uma porta de emergência” para os artistas

O programa “Ucrânia – Palco livre” já atribuiu sete bolsas a artistas ucranianos, mas nos próximos dias este número vai aumentar para 11, avança Pedro Sobrado, presidente do conselho de administração do Teatro Nacional São João. “Este projeto é como uma porta de emergência que se abre a artistas e profissionais da cultura ucranianos, cujas vidas e perspetivas foram tão violentamente transtornadas pela guerra que está em curso”, explica ao Observador, sublinhando a importância do teatro como tendo “muitas portas abertas”.

Até ao momento, o TNSJ recebeu cerca de 50 contactos de artistas ucranianos. Podem ser selecionados para este projeto os artistas e profissionais da cultura que, no contexto da guerra na Ucrânia, se estejam a instalar em Portugal e que beneficiem do regime de proteção temporária atribuído pelo Estado português. “Não há um privilégio para artistas de teatro. Temos pessoas de várias áreas, desde o teatro à dança, música, fotografia, vídeo, etc. Não há um fechamento disciplinar no âmbito do teatro”, acrescenta o responsável.