Aquilo que compramos pode (mesmo) mudar o mundo

O que espera o consumidor das marcas?

O consumidor está disposto a mudar os seus hábitos de estilo de vida – comer menos carne, reciclar e fazer escolhas de consumo mais sustentáveis, para dar alguns exemplos. Contudo, é importante que as marcas acompanhem esta intenção. O que é expectável é uma espécie de responsabilidade partilhada, em que o consumidor faz escolhas amigas do ambiente e as marcas oferecem esse tipo de produtos e adotam práticas ecológicas. Na verdade, este é mesmo um dos principais critérios que os consumidores têm em consideração no ato da compra. Mas, em termos concretos, o que esperam os consumidores das marcas no que à sustentabilidade diz respeito? Além da redução do preço dos artigos já referidos acima, há várias coisas. Uma delas passa por optar mais por materiais recicláveis nas embalagens ou menos materiais de um modo geral. Segundo a GWI, pessoas que preferem produtos eco-friendly, tendem a prestar duas vezes mais atenção às embalagens comparativamente ao consumidor comum . Este fator tornou-se especialmente importante com o aumento das compras online, uma tendência que aumentou com a pandemia de COVID-19 e que se espera que se mantenha mesmo em período pós-pandémico. Ao receber mais encomendas em casa, os consumidores deparam-se com mais embalagens e outros materiais que têm de deitar fora. Além disso, é também importante para o consumidor que as marcas usem menos químicos ou mais ingredientes naturais. Este é um aspeto especialmente importante para marcas de beleza, que devem ser transparentes quanto ao seus fornecedores, matérias-primas e se fazem ou não testes em animais, por exemplo. 48% dos consumidores de produtos de beleza considera que as empresas devem ser amigas do ambiente.

Uma comunicação mais transparente gera confiança

Para que as pessoas consigam fazer compras mais sustentáveis é fundamental que saibam exatamente o que estão a comprar. Daí a importância de as marcas serem transparentes quanto às suas práticas neste campo, informando os consumidores acerca daquilo que fazem de forma direta e concreta. Segundo o estudo da BBC Global News, que analisou 27 marcas de três setores, cerca de metade dos consumidores não tinha conhecimento das práticas sustentáveis destas marcas. O consumidor atual quer saber mais sobre o produto que está a adquirir. Ao ser mais exigente, leva também a que as marcas se esforcem mais no sentido de alinhar aquilo que dizem com aquilo que fazem. A referência de certificados e selos no rótulo, por exemplo, é uma estratégia útil na medida em que permite facilmente ao consumidor identificar determinados produtos e práticas que possam ser especialmente do seu interesse, por exemplo, relativamente à origem dos ingredientes ou materiais utilizados. Ainda assim, é importante que vão mais além. O estudo da BBC Global News revela que 83% dos consumidores acha que as marcas devem investir na educação sobre a importância da sustentabilidade e 79% que seria benéfico para as próprias marcas financiar investigações focadas na sustentabilidade. A transparência permite às marcas ganharem a confiança dos consumidores, o que é vantajoso para ambas as partes.