Cidadãos fora da Europa têm de ter teste realizado para entrar no país. Multas para as companhias aéreas

Também as regras de voos com origem e destino em Portugal foram atualizadas neste Conselho de Ministros. Eduardo Cabrita diz que para os países da União Europeia, Suíça e Noruega há liberdade de acesso, sendo os passageiros sujeitos às regras gerais do país. Relativamente ao controlo de temperatura efetuado, os passageiros que registarem 38 graus de febre ou mais são encaminhados para as autoridades de saúde.

Já quem chega a Portugal por via terrestre poderá esperar maiores controlos, aleatórios. O ministro da Administração Interna dise que as indicações europeias são de avançar no “caminho de reposição da zona Schengen”, lembrando que a comissária responsável pela pasta considera “inadequado o controlo fronteiriço no espaço Schengen”. O que irá acontecer na fronteira com a Espanha, explica Eduardo Cabrita, são “controlos móveis aleatórios reforçados”, havendo uma incidência em “veículos de matrícula estrangeira”, clarificando que “têm sido parados veículos para informar das regras de estado de contingência e de estado de alerta no país”.

O ministro anunciou ainda que no próximo sábado “será feita uma ação específica dirigida quer a cidadãos estrangeiros, quer a emigrantes, principalmente na fronteira de Vilar Formoso”.

Sobre outros países, Eduardo Cabrita diz que há “limitação para cidadãos fora da União Europeia que regressem ou pessoas que regressem por deslocações essenciais, que são de trabalho, de saúde ou assuntos familiares”. Todos estes passageiros tem de fazer um teste nas últimas 72 horas, que deve ser “assegurado pelas companhias aéreas”.

Caso o passageiro não tenha realizado teste, com resultado negativo, nas 72 horas anteriores à chegada ao país, deverá ser encaminhado para o país de origem, não entrando em Portugal, com os custos da viagem de regresso a terem de ser suportados pela companhia aérea. Além do voo de regresso, as companhias aéreas que transportem passageiros sem teste serão sujeitas a uma multa de dois mil euros, esclareceu Eduardo Cabrita.

No caso de passageiros portugueses ou com residência em Portugal, na impossibilidade de lhe ser vedada a entrada no país devem realizar o teste no aeroporto — suportando os custos. Caso recusem realizar o teste no aeroporto, serão notificados nas 48 horas seguintes para realizar o teste num laboratório indicado pelas autoridades de saúde, sendo os dados da residência comunicados às autoridades que verificarão a “efetiva realização do teste”.

Caso não realizem o teste, os cidadãos portugueses ou com residência em Portugal poderão incorrer nos crimes de desobediência e propagação de doença contagiosa. O mesmo que acontece com os doentes infetados com a Covid-19, sob vigilância das autoridades de saúde e que não respeitam a obrigatoriedade de permanecer no domicílio.