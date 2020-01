Arguida em Angola, fora do EuroBic e com gestor ferido. Cerco a Isabel dos Santos volta a apertar-se

O banco liderado por Teixeira dos Santos garante que já há interessados na compra das ações de Isabel dos Santos e que a venda poderá concretizar-se “a muito breve prazo”. Mas o negócio, recorde-se, terá sempre de ser aprovado pelos supervisores.

O EuroBic já tinha anunciado esta segunda-feira o corte de todas as relações comerciais com a sua principal acionista Isabel dos Santos, na sequência das revelações feitas pelo Luanda Leaks, em particular no caso de uma transferência ordenada pela Sonangol de 38 milhões de dólares. Agora, menos de 48h depois, surge o corte definitivo com Isabel dos Santos.

O estranho caso do gestor do EuroBic gravemente ferido em casa

A noite de quarta-feira ainda terminou com uma notícia pouco clara, cujo verdadeiro significado para Isabel dos Santos ainda está por desvendar. Ao cair da noite, a TVI avançava que Nuno Ribeiro da Cunha, diretor do private banking do EuroBic e o gestor da conta da Sonangol que efetuou algumas das transferências suspeitas no caso Luanda Leaks, foi encontrado com ferimentos graves, na casa de férias da sua família, no dia 7 de janeiro.