Armando Côrtes-Rodrigues, o poeta dos Açores que o resto do país esqueceu

Quando o poeta Armando Côrtes-Rodrigues morreu a 14 de outubro de 1971, em Ponta Delgada, tinha quatro livros de poemas publicados. Um quinto, Planície Inquieta, Poemas de Uma Ilha Distante, que tinha deixado preparado, saiu 17 anos depois. Conhecido pela sua participação no Orpheu, o seu nome foi, aos poucos, caindo no esquecimento, sendo raramente recuperado, e sempre em associação à revista modernista que na década de 1910 abalou Lisboa e a Fernando Pessoa, que conheceu quando se mudou para a capital para estudar na mesma faculdade que o poeta tinha abandonado anos antes.

Nos Açores, e sobretudo em São Miguel, onde nasceu e viveu grande parte da sua vida, a situação é diferente. Conhecido dos açorianos como poeta, dramaturgo, etnógrafo e cronista, Côrtes-Rodrigues tem em Ponta Delgada um centro cultural que lhe presta atenção, a Morada da Escrita, inaugurado em 2007 na casa onde viveu para dar visibilidade ao trabalho dos escritores dos Açores. Para o neto Nuno Dempster, a Morada da Escrita é prova de que a obra de Côrtes-Rodrigues não está esquecida entre os ilhéus. O problema, considera, está em Portugal continental, onde o membro do grupo do Orpheu é apenas conhecido por académicos e “gente ligada ao meio”.

No ano em que passam 50 anos da morte do escritor, o também poeta Nuno Dempster decidiu organizar, em colaboração com Anabela Almeida, especialista em Côrtes-Rodrigues, uma antologia, a primeira a ter em conta toda toda a obra poética do autor. Um Poeta Rodeado de Mar, que saiu em agosto pela açoriana Companhia das Ilhas, é a mais completa coletânea da poesia de Côrtes-Rodrigues e a primeira desde a organizada, ainda em vida do autor, por Eduíno de Jesus. Publicada em 1956, foi reimpressa em 1989 e encontra-se esgotada. O mesmo se pode dizer dos cinco livros de poesia do poeta, atualmente inacessíveis ao público.

É fácil entender Um Poeta Rodeado de Mar apenas como uma tentativa de recuperar um escritor esquecido mas, em entrevista ao Observador, Nuno Dempster garantiu que não se trata exatamente disso. Côrtes-Rodrigues continua a ser lembrado, “pelos vivos de lá e pelos especialistas de cá”, e isso é razão mais do que suficiente para não se riscar o seu nome “de ruas, escolas, parques, praças”. Mais do que divulgação, a antologia tem para o neto de Armando Côrtes-Rodrigues um significado mais profundo: o pagamento moral do “tempo de silêncio”. Nuno Dempster quebrou os laços com a família quando, aos 15 anos, saiu de casa. Depois disso, só viu o avô uma única vez, quando se casou e um ano antes dele morrer. Já escrevia, mas não lhe disse nada: “Daí a antologia, como um passaporte não apresentado”.

O poeta da ilha onde viveu e morreu Antero de Quental

Armando Côrtes-Rodrigues nasceu em Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel, a 28 de fevereiro de 1891. Recebeu uma educação religiosa, tendo estudado em Ponta Delgada no Colégio Fisher, fundado pela Congregação do Espírito Santo, de origem francesa. Em 1910, mudou-se para Lisboa para ingressar no Curso Superior de Letras, que terminou em 1916. Foi no ano da sua chegada ao continente que conheceu Fernando Pessoa, por intermédio do poeta António Cobreira, amigo comum. Cobreira apresentou-o como alguém que tinha acabado de chegar da ilha onde tinha nascido e morrido Antero de Quental. Pessoa era grande admirador de Antero e a referência terá sido suficiente para que nascesse ali mesmo uma estreita amizade.

Chegaram até aos dias de hoje várias cartas trocadas entre Pessoa e Côrtes-Rodrigues, nomeadamente nos anos de 1912 e 1914, quando o escritor regressou aos Açores para se casar e motivado pelo início da Primeira Guerra Mundial. No segundo conjunto de cartas é possível encontrar pormenores sobre a preparação do número de estreia da revista Orpheu, uma ideia antiga que ganhou forma em fevereiro de 1915. Côrtes-Rodrigues, que participou com um conjunto de cinco poemas, acompanhou o processo à distância, sendo notificado por Pessoa sobre o sucesso escandaloso da publicação. A 4 de abril, escreveu-lhe para São Miguel lhe dizer: “Somos o assunto do dia em Lisboa (…). O escândalo é enorme. Somos apontados na rua, e toda a gente — mesmo extra-literária — fala no Orpheu”.