Artem tem 10 anos. Está no 5ºB na Escola Dr. Anastácio Gonçalves em Alcanena, no distrito de Santarém. Tem um irmão e chegou a Portugal em março depois do estalar da guerra no país em que nasceu — a Ucrânia. Mas só esta sexta-feira se estreou nas aulas em português.

É um entre 4098 alunos de nacionalidade ucraniana inscritos nas escolas portuguesas este ano letivo, do pré-escolar ao ensino secundário.

13.677 Desde o início do conflito na Ucrânia, chegaram a Portugal mais de 14 mil menores. Desses, apenas 4.098 — menos de um terço do total — estão inscritos este ano para frequentar algum nível de ensino. O Ministério da Educação está preocupado com a diferença nos números.

Os números preocupam o ministro da Educação. A 13 de setembro, João Costa dava nota de que o número de crianças requerentes de asilo e a estudar nas escolas portuguesas — na altura, 3900 — é muito inferior ao número de menores que chegou a Portugal. De acordo com os últimos dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), foram atribuídas 52.383 proteções temporárias “a cidadãos ucranianos e a estrangeiros que residiam no país. Os menores representam 13.677 do total”.

