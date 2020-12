Livros entre muralhas

Castelo de São Jorge, R. de Santa Cruz do Castelo, Lisboa. Sábado, das 11h às 12h30. Bilhetes a 3,5 euros

Para um programa com as crianças: o Castelo de São Jorge dá a conhecer entre as muralhas a aclamada obra de Natal, “O Cavaleiro da Dinamarca” de Sophia de Mello Breyner. Uma história que fala de viagens, de encontros, da família, e da natureza. O programa convida a descobrir o percurso do cavaleiro, os significados das suas viagens e dos pinheiros, num momento de partilha em família. As inscrições devem ser feitas através do 218 800 620 ou do e-mail info@castelodesaojorge.pt.

Bolo Rainha no Cozinha Velha

Restaurante Cozinha Velha, Largo do Palácio Nacional, Queluz. Disponível para take-away

Para adoçar o fim de semana: este Natal o restaurante Cozinha Velha, da Pousada Palácio de Queluz, lança uma nova tradição— o Bolo Rainha D. Maria I. Pinhões, nozes e amêndoas são alguns dos ingredientes obrigatórios deste bolo. Além da estrela da carta, há ainda outros doces tradicionais, disponíveis para take-away. Desde as fatias douradas, ao tronco de Natal, passando pelo Bolo Rei e pelos sonhos, o difícil vai ser escolher. As encomendas devem ser feitas através do 967 771 129 ou do e-mail cozinha.velha@pestana.com.