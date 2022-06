Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quase um ano depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter pedido ao Tribunal Constitucional para fiscalizar o artigo 6.º da Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital, o Palácio Ratton continua sem se pronunciar — e não revela o prazo em que o pretende fazer. Porém, com a falta de resposta e insatisfeitos com a proposta que foi aprovada há mais de um ano, os partidos decidiram antecipar-se: o PS está disposto a recuar (com alterações substanciais à proposta inicial e uma quase revogação), enquanto Chega e Iniciativa Liberal têm propostas para a anulação total do artigo.

A discussão não é nova — foi até acesa no Parlamento quando IL e CDS levaram propostas para travar o artigo 6.º há um ano —, mas volta agora a ter lugar, desta vez sem o socialista José Magalhães, um dos autores da proposta original, no Parlamento. Certo é que o PS está disposto a recuar e a revogar praticamente todo o artigo que está a ser fiscalizado pelo Tribunal Constitucional.

