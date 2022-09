O novo romance de Arturo Pérez-Reverte, Na Linha da Frente (publicado pela Asa), trata de um tema tão estudado quanto desconhecido. A guerra dentro da guerra civil de Espanha: as batalhas, as aventuras dos soldados, que nos parecem transportar para outros tempos, em que a literatura de aventuras inflamava os corações dos jovens e em que os enredos não tinham ainda caído em desgraça entre os literatos. Quisemos saber porque é que Reverte se aventurou neste território minado, que domina grande parte do debate histórico-político em Espanha, e porque é que permanece fiel a um género de romance que nos deu Dumas ou Júlio Verne, mas que parece hoje quase condenado ao ostracismo.

Porquê outro romance sobre a guerra de Espanha? Já temos os de Bernanos, Foxá, Javier Cercas…

Bom, primeiro porque, entre os vários livros que se escreveram sobre a guerra de Espanha, nenhum falava propriamente de batalhas. Falam de ideologias. Depois, a maior parte dos livros estão escritos a partir de um lado ou de outro. Ou apoiavam um lado, ora contavam a história de outro – dependendo da época, na altura do franquismo eram todos nacionalistas, agora são todos republicanos – mas nenhum livro abarcava de uma maneira global todos os intervenientes numa ação de guerra. Eu queria um livro que não tocasse na política, apenas na condição humana perante a guerra. Esse livro ainda não se tinha escrito. Este é um romance de pessoas, não ideias. As ideias fazem parte do fundo, mas não são o centro. Eu estive em muitas guerras como repórter, fiz várias guerras civis, e garanto que poucas vezes vi lutar por ideias. Vi lutar por coisas imediatas, sobrevivência, ódio, rancor, solidariedade… Estes aspetos humanos da guerra são os que queria destacar.

E há uma coisa que me interessa. Quando vemos as coisas de fora, é fácil traçar linhas. Ucrânia: Putin é o mau, ucranianos são os bons. Guerra Civil Espanhola: República era boa, Franco é o mau. É fácil. Mas quando nos aproximamos do ser humano, a coisa é muito mais complexa. O ser humano tanto é herói como besta, é bom e mau, é complexo. Então, quando nos aproximamos das personagens, a linha que separa o bem do mal é muito mais difusa.

▲ A capa da edição portuguesa de "Linha da Frente", romance de Arturo Pérez-Reverte (Asa)

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.