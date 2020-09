Pérez-Reverte é um dos mais afamados romancistas espanhóis contemporâneos. As suas histórias aventurosas, cheias de intrigas e ação, piratas e excêntricos, talvez já pudessem fazer prever um empreendimento destes, que resultou no novo livro Uma História de Espanha, contada pelo seu lado mais espalha-brasas. Ainda assim, não é vulgar vermos um romancista refletir sobre o seu país e expressar, mesmo que de uma forma chocarreira, preocupações com as raízes da sua identidade e com as grandes questões do seu mundo. Foi sobre os pilares de Espanha e sobre a forma como moldaram o carácter ibérico que falámos com o escritor.

▲ A capa de "Uma História de Espanha", de Arturo Pérez-Reverte (Asa)

Porquê uma História de Espanha agora, para mais nesta forma talvez um pouco gozona?

Informal, com humor. Bem, eu interesso-me muito pela História, sou leitor de História desde sempre, mas o principal neste caso é que há um problema em Espanha. Um problema que vem dos planos de Educação, e que aliás é mais europeu do que espanhol, mas que em Espanha está a provocar consequências gravíssimas: a eliminação da memória e da História dos programas escolares para as novas gerações. Ora, uma geração que não conhece a História fica indefesa diante de manipuladores, oportunistas e demagogos. Há muitos jovens que já não têm conhecimento nenhum da sua História, e isso permite que haja em Espanha uma grande manipulação histórica por interesses partidários. Esta pareceu-me uma boa forma de contar então a História. De uma forma subjetiva, apolítica mas também amena e divertida, para que as pessoas se possam interessar e passar depois aos livros sérios. Serve para estimular, digamos.

A imagem de Espanha que surge no livro é a de uma Espanha cheia de violência, de projetos pouco pensados…

Sim, a Península Ibérica sempre foi um lugar crítico, por ser um sítio de fronteira, de transição e de grandes paixões e intercâmbios culturais. Isso criou uma série de tensões que marcaram muito o caráter dos Espanhóis. A guerra contra os muçulmanos, sobretudo, e depois a Inquisição e o azar com as monarquias – sobretudo com o final dos Áustrias e com os Bourbons –, tudo isso criou uma série de tensões que, agravadas pelas circunstâncias históricas, criaram uma grande instabilidade e grandes problemas políticos. A Espanha é um país com muito azar histórico. Como Espanhol custa-me que tenhamos tido um monte de ocasiões perdidas. A História de Espanha é a História de um monte de ocasiões perdidas. Para mim, aliás, uma das grandes ocasiões perdidas foi quando estivemos unidos a Portugal durante 60 anos e perdemos a ocasião de renunciar ao centralismo castelhano, quando poderíamos pôr a capital em Lisboa e juntar um grande império Ultramarino, que nos faria um império muito mais importante. Ainda hoje penso que uma união — não digo uma união nacional e política, que seria impossível, mas uma espécie de Federação ou uma união ao género da que houve nos anos 50 e 60 – nos faria muito mais poderosos numa Europa que volta e meia nos olha com desprezo. A separação que existe entre Espanha e Portugal, mais culpa de Espanha do que de Portugal, parece-me um erro. Nesse sentido sou iberista, como Saramago.