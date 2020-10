Em termos de medidas concretas, destaque para o subsídio de risco para profissionais de saúde que estejam na linha da frente no combate à pandemia de Covid-19, o reforço do número de profissionais de saúde, nomeadamente no INEM, e o investimento de até 90 milhões de euros nos Cuidados de Saúde Primários.

Estas são as principais medidas previstas OE para 2021:

Subsídio de risco para profissionais de saúde na linha da frente

De acordo com OE para 2021, o subsídio “pelo risco acrescido no exercício das suas funções” — que é “extraordinário e transitório” — será pago aos “profissionais de saúde do SNS e dos serviços e organismos de Administração direta e indireta do Estado integrados no Ministério da Saúde com contrato de trabalho em funções públicas ou contrato de trabalho”, incluindo os do INEM e outros que estejam envolvidos na resposta de emergência médica e de transportes de doentes, “que pratiquem atos diretamente e maioritariamente relacionados com pessoas suspeitas e doentes infetados com a doença Covid-19, de forma permanente, e em serviços ou áreas dedicadas”.

O valor irá corresponder a 20% do ordenado base mensal de cada trabalhador, mas tem como limite 50% do valor do Indexante dos Apoios Sociais (IAS), isto é, 219 euros. Será pago de dois em dois meses até 12 meses por ano, enquanto a pandemia persistir e enquanto o país estiver em estado de contingência ou passar passar para estado de calamidade ou emergência”.

Caso um profissional de saúde não trabalhe nestas funções o equivalente a um mês, o valor do subsídio é calculado em proporção às horas trabalhadas.

Reforço na saúde pública

O documento prevê ainda um reforço na área da saúde pública. Estão previstas medidas de reforço não só no que toca à “vigilância epidemiológica” como nas equipas de saúde, em que haverá um reforço e uma “diversificação”. O Governo irá ainda continuar a “implementação das estratégias definidas nos programas de saúde prioritários e nos programas de saúde”.

Mais 4.200 profissionais de saúde e contratação de mais 261 profissionais para INEM

Serão contratados mais 4.200 profissionais de saúde no próximo ano, tal como já estava previsto no Orçamento do Estado deste ano, cumprindo assim a promessa dos 8.400 profissionais entre 2020 e 2021, sendo que será feito um “levantamento das necessidades” no que toca à contratação destes profissionais até ao fim do primeiro trimestre de 2021.

“Até ao final do primeiro trimestre de 2021, o Governo procede ao levantamento das necessidades de profissionais de saúde, tendo em vista a concretização de 4200 contratações, em termos líquidos, de acordo com o quadro de referência de contratações para o ano de 2021 previsto no Plano de Melhoria da Resposta do SNS, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 198/2019, de 27 de dezembro, tendo particular incidência nos cuidados de saúde primários”, lê-se no documento.

De acordo com o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, desde o início da pandemia já foram contratados 5.076 profissionais de saúde.

Está ainda prevista, até ao final do primeiro trimestre de 2021, a abertura de concursos para a contratação de 261 profissionais para o INEM, que inclui um reforço de profissionais para o Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise.

Até 90 milhões de euros para Cuidados de Saúde Primários e 104,3 milhões de euros para a construção de hospitais

O OE para 2021 prevê um reforço até 90 milhões de euros nas Unidades de Cuidados de Saúde Primários (centros de saúde) para a “melhoria da qualidade das instalações e dos equipamentos” e para a “internalização das respostas em meios complementares de diagnóstico e terapêutica”.

Até 2023, lê-se ainda no documento, irá dar-se início à construção de novos hospitais, nomeadamente o Hospital Pediátrico Integrado do Centro Hospitalar Universitário de São João, o Hospital de Lisboa Oriental, o Hospital de Proximidade do Seixal, o Hospital de Sintra, o Novo Hospital Central do Alentejo e o Hospital da Madeira. Para estes projetos, prevê-se uma despesa total de 950 milhões de euros, sendo que só em 2021 serão 104,3 milhões.

Alguns exemplos: o OE para 2021 refere uma verba de quase 26 milhões de euros (25 868 861,24 euros) em 2021 para continuar os trabalhos de construção do Novo Hospital Central do Alentejo e uma despesa de mais de 5,5 milhões de euros (505 975,20 euros) para que seja lançado o concurso para a construção do Hospital de Proximidade do Seixal. O final da execução do Hospital Pediátrico Integrado do Centro Hospitalar Universitário de São João, que irá custar cerca de 28 milhões de euros, está prevista para o próximo ano.