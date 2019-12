Primeira sonda a aterrar no lado oculto da Lua

A 3 de janeiro, a China tornou-se no primeiro país a aterrar com sucesso um rover no lado oculto da Lua. Chang’e 4 é a segunda sonda do programa lunar chinês, que já tinha aterrado a Chang’e 3 na face visível no satélite natural da Terra. Vai estudar a composição química do lado oculto lunar, analisar os raios cósmicos, medir a temperatura da superfície da Lua e observar a coroa solar.