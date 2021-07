Vídeojogos Olímpicos dão o mote

À primeira música, ainda duvidámos: podia ser só impressão nossa. Depois veio outra. E, ao terceiro tema, já não era possível ser engano. À medida que as comitivas nacionais em competição em Tóquio entravam no Estádio Olímpico, saíam do sistema de som as notas de conhecidos videojogos: a “Star Light Zone”, do “Sonic the Hedgehog”; a “eFootball Walk-on Theme”, do “Pro Evolution Soccer”; o tema principal do “Final Fantasy”, ou o “Hero’s Fanfare” do “Kingdom Hearts”.

Tudo normal. O mundo dos videojogos está umbilicalmente ligado ao Japão.

Sem público? Sim. Sem animação? Nunca

Mesmo sem público no estádio, os (poucos) atletas que representaram os seus países não deixaram de sorrir, saltar ou tirar a esperada e aclamada selfie (para guardar ou para as redes sociais). É verdade que foi uma animação controlada q.b., mas há ainda quem não resista a tudo o que os Jogos Olímpicos representam. Sem qualquer parcialidade, os portugueses foram dos mais divertidos, sorridentes e, acima de tudo, ou não fosse Nelson Évora um dos porta-estandarte, cheios de vontade de saltar. A “dança” com Telma Monteiro só não contagiou milhares de pessoas porque elas não estavam efetivamente lá.

Sem ser os portugueses, destaque para a “molhada” argentina, os primeiros a assobiarem um pouco para o lado as normas apertadas contra a Covid, ou ainda o já famoso e com o seu quê de lendário Pita Taufatofua. Quem é? Deve conhecê-lo como o atleta de Tonga que, nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, apareceu de tronco nu e, no mínimo, um pouco “oleado”. Equipa que ganha não se mexe e, por isso, Pita voltou a mostrar todos os seus atributos de forma “brilhante”.