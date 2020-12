Quando percebeu que o Presidente da República decidira renovar por mais 15 dias o estado de emergência e a proibição de circular no país, a 2 de abril, o chef Ljubomir Stanisic telefonou a um conhecido seu, que é irmão de um polícia, a pedir-lhe ajuda. É, pelo menos, a convicção do Ministério Público que, na acusação do processo Dupla Face, diz que o empresário da restauração queria ir de Lisboa para a sua segunda casa em Grândola, passar a Páscoa com a irmã e com a mãe, mas, com as restrições impostas, temia ser intercetado numa operação policial.

Na altura, o país estava parado. Os restaurantes só podiam vender em self service, só os serviços essenciais estavam a funcionar e com apertadas restrições. Ainda nesse dia, pouco passava das 20h00, João, o conhecido do chef, ligou ao irmão a dar-lhe conta disso. Desconhecia, porém, que o agente da PSP estava a ser investigado num âmbito de um processo por tráfico de droga e que as suas chamadas estavam a ser escutadas por alguém — cujas funções também não foram interrompidas neste período.

João disse ao irmão Nuno Marino que “o Ljubomir”, segundo se lê no despacho de acusação do Ministério Público a que o Observador teve acesso, precisava de falar com ele porque queria que a sua família pudesse passar a Páscoa em Grândola. Mal desligou o telefone, foi o próprio Nuno Marino quem telefonou ao chef de cozinha ,que agora tem dado a cara pelo movimento Sobreviver a Pão e Água e que até esta quinta-feira esteve em greve de fome à procura de apoios para os setores da restauração. Ljubomir pediu-lhe, então, que lhe telefonasse via Whatsapp — onde as chamadas são encriptadas.