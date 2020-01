As contas da segunda volta: um passeio no parque para Rio ou uma vitória à Soares-86?

Rui Rio é economista e, desta vez, as contas estão mesmo a favor dele. A forma como ganhou a primeira volta, dá-lhe vantagem. Nas concelhias e distritos onde se previa divisão, Rio ganhou e naquelas que caíram para Montenegro, Rio ou lhe mordeu os calcanhares ou encurtou mais as distâncias do que era esperado. O atual líder ganhou em quase toda a linha, numa bofetada de luva laranja, mas não conseguiu a vitória por K.O. Agora, basta-lhe estar à defesa, resguardar-se sem levantar a guarda. Já Montenegro quer transformar uma bofetada de luva laranja em chapada da Marinha Grande e vencer como Soares venceu em 1986, à segunda volta. Mas as contas são difíceis. Vem aí um passeio no parque para Rio ou uma vitória histórica para Montenegro? Montenegro é advogado, mas foi o economista quem (quase) acabou a noite a poder dizer: ‘I rest my case’.

Faltou um bocadinho assim. Rio ganhou, mas não chegou. E agora?

49,44% é o valor de um “vitória expressiva”, 0,56% é o sabor amargo dessa vitória. Na sala do Sheraton, no Porto, onde foi montado o quartel-general de Rui Rio para esta noite eleitoral, o espírito era “meh”. “Mais ou menos”. “Assim-assim”. Entre as 23h e a 00h20, quando os resultados iam sendo cada vez mais claros e Rui Rio não descia da sala no 12º andar onde tinha passado toda a noite, ninguém ousava sorrir muito. “Oh Salvador [Malheiro], vai ali dentro dizer para se animarem, parece um enterro”, comentava uma militante, referindo-se ao amargo de boca que os 49,44% dos votos estavam a deixar nos apoiantes de Rui Rio.