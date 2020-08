Sabe quanto o PSD gastou com multas de trânsito? E quantos milhares custou o conselho nacional em que os apoiantes de Luís Montenegro tentaram o impeachment de Rio? Ou, por exemplo, quantos exemplares do livro de Nuno Melo comprou o CDS? E os restaurantes que o PCP preferiu por todo o país? Estes são alguns detalhes das contas dos partidos de 2019, que foram publicitadas pela Entidade das Contas e dos Financiamentos Políticos e cujos resultados globais, noticiados a 17 de julho, demonstraram que PSD e PCP têm uma excelente saúde financeira e que PS e CDS estão em falência técnica.

Mas se estas contas deram uma ideia genérica de como está o estado financeiro dos partidos, um raio-x mais profundo às faturas mostra como são os gastos correntes dos partidos. Embora os partidos enviem todas as faturas para o Palácio Ratton, o PSD é aquele que disponibiliza informação mais detalhada na rubrica “lista de ações e meios por partido político”, o que tem a vantagem de permitir um maior escrutínio público aos gastos correntes (uma vez que fica tudo disponibilizado publicamente).

Se, no caso do PS, são detalhados gastos de apenas 105 mil euros de despesas, no caso do PSD são 68 páginas que totalizam mais de 4,6 milhões de euros em faturas. O PCP tem também uma vasta lista dessas despesas, mas, tal como o PS, não revela quem é o fornecedor, mas apenas o número desse fornecedor na contabilidade interna. O Bloco de Esquerda também não revela os fornecedores e divide as despesas em três grandes grupos: “Geral”, “Esquerda.net” e “Grupo de Trabalho Autárquicas”.

PSD. 1200 euros em multas de trânsito e 8 mil euros no impeachment falhado

Quando Rui Rio chegou ao PSD prometeu pôr as contas em dia — o que acabaria por conseguir — e chegou a dar, segundo foi noticiado na altura pelo Expresso, ordens aos funcionários do partido para cumprirem os limites de velocidade quando andassem com os carros do partido. Num relatório e contas apresentado no Conselho Nacional que se realizou a 26 de abril de 2019, era mesmo estimado que entre 2015 e 2017 o partido tinha pago 8,9 mil euros em multas de trânsito. O documento apresentado no órgão máximo entre congressos avisava que este era um “facto que não pode ser admitido por um partido que se quer cumpridor”.

Este é um aspeto que está a melhorar, mas, olhando para as contas agora divulgadas, é possível perceber que o PSD gastou 1200 euros em multas de trânsito em 2019. A maioria delas são multas de velocidade. No ano anterior (2018) o partido tinha gasto 1812,75 euros, sendo uma delas por passar sem pagar na portagem (132,75 euros). Ainda assim é claro que há uma melhoria nesta rubrica.

Outro gasto que ajuda a contar a história do partido é o custo do Conselho Nacional Extraordinário que foi forçado por apoiantes de Luís Montenegro para derrubar Rui Rio em janeiro de 2019. Na altura, a questão do custo financeiro da tentativa de impeachment chegou a ser levantada, em particular sobre quanto custaria um Congresso extraordinário caso o líder fosse derrubado no órgão máximo entre congressos. O secretário-geral adjunto Hugo Carneiro, que é uma espécie de ministro das Finanças do PSD, lembrava que um Congresso podia custar centenas de milhares de euros.

O último Congresso do PSD em 2018 custou qlq coisa como 380.000 €.

O PSD vai gastar com as europeias e legislativas mais de 2,5 milhões de euros. O PSD em 31.12.2017 tinha um passivo de 14M€.

Está bom de ver que o PSD pouco importa para Montenegro e amigos…#PSD #RuiRio — Hugo Carneiro (@hmscarneiro) January 13, 2019

Rui Rio ganhou e, por isso, não houve congresso. No entanto, em termos financeiros, o Conselho Nacional extraordinário teve um custo total de 8.033, 46 euros. A maior parte deste valor (5.974 euros) foram gastos com o Hotel Porto Palácio, essencialmente em aluguer de salas e outros serviços que eram necessários para o evento.

É ainda possível perceber quanto custou a ida de Rui Rio e da respetiva comitiva do PSD ao Brasil quando em 2019 comemorou o Dia de Portugal, deslocando-se ao Rio de Janeiro e São Paulo para conviver com a comunidade portuguesa. No total, o PSD gastou 12.749 euros com o facto de Rio ter comemorado o 10 de junho naquele país. A título de curiosidade, embora as diretas tenham sido só em 2020, há um gasto de 3.351,75 euros atribuído às eleições diretas.