Os rebeldes, a polícia e os políticos

O desabafo é ouvido pelo Observador de um dos muitos agentes da polícia destacados para assegurar a segurança do evento: é difícil obter informação concreta da parte dos ambientalistas responsáveis pela receção de Greta Thunberg. O comentário deixava transparecer uma tensão evidente e uma contradição na própria natureza do evento. Por um lado, dado o reconhecimento internacional da ativista sueca, a sua chegada mobilizou a imprensa nacional e internacional e levou a uma receção oficial por parte da câmara municipal de Lisboa e do poder político; por outro lado, tratava-se de um evento preparado por dezenas de ambientalistas sem grandes estruturas centrais, que incluiu uma associação ligada a protestos públicos e atos de desobediência civil. O grupo Climáximo — uma das três organizações contactadas pela equipa de Greta Thunberg para colaborar na organização da passagem da ativista por Lisboa — é uma das faces do grupo Extinction Rebellion em Portugal e já foi responsável por diversos protestos, incluindo a invasão do estúdio da CMTV, da sede da EDP, da refinaria da Galp e também da redação do Observador.

O grupo está associado ao movimento internacional Extinction Rebellion e as referências a este grupo não faltaram esta manhã em Lisboa. Uma dessas referências eram os gritos de ordem emprestados do grupo radical, que ficou conhecido por protestos insólitos em Londres, como a invasão de estações de metro por manifestantes que se colaram aos comboios, e por promover entre os seus membros a disponibilidade para ser preso em nome da causa ambiental. As detenções fazem, aliás, parte da estratégia e o movimento tem até uma espécie de guia para explicar aos participantes como o devem fazer. A ideia é “pôr a polícia perante um dilema”, forçando assim, mesmo que de forma pacífica, as detenções — que “trazem atenção”, diz o grupo.

Outra referência foi a aparição no porto da “Red Brigade”, um grupo de manifestantes que se vestem de vermelho para simbolizar a cor comum do sangue de todos os animais. O Extinction Rebelllion esteve, portanto, presente na receção a Greta, lado a lado com o poder político institucional, alvo preferido dos grupos radicais ambientalistas.