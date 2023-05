As paredes dos museus de Benfica e Sporting seguram fotografias com nomes comuns a ambos os emblemas, nomes cuja glória pessoal misturou as cores dos dois clubes. Quando Jorge Jesus recrutou João Mário para os encarnados, o médio passava a estar em condições de ser mais um a poder pintar conquistas em tons de verde e vermelho. O Benfica apostava em vencer o título e o médio encontrava o treinador com quem tinha mostrado mais rendimento quando trabalharam juntos no Sporting. A mudança para o rival causou dissabores, não só devido aos problemas causados pela cláusula anti-rivais do contrato, mas porque acontecia na ressaca da festa do título em que João Mário foi uma peça preponderante nos leões (34 jogos, dois golos, duas assistências e uma presença sólida no meio-campo ao lado de João Palhinha).

“Assumimos as nossas escolhas e os outros as escolhas deles. Essa conversa de que o João Mário saiu do Sporting e o Sporting está arrependido… Não estou arrependido de nada e o Sporting também não”, comentou o treinador dos leões, Rúben Amorim. “O Sporting perdeu o Balakov, perdeu o Figo, perdeu o Bruno Fernandes. Esta equipa vale pelo todo. Os jogadores vão para onde querem e cada um faz as suas escolhas. A única coisa que posso dizer é que o João Mário foi um excelente profissional enquanto aqui esteve. O Sporting desde o primeiro minuto disse que queria ficar com o João Mário”, acrescentou o técnico descartando remorsos pela perda do jogador.

Apesar de tudo, João Mário estava no Sporting por empréstimo. O internacional português tinha contrato com o Inter de Milão. “As sensações são ótimas. Sempre quis voltar onde me sinto bem, onde quero voltar a ser feliz e para mim é uma grande honra voltar a esta casa, que conheço bem. Sou mais um para ajudar. Quero voltar a ser feliz. Aqui fui feliz e sinto-me bem”, foram as palavras que disse na apresentação e que não faziam antecipar a mudança para o Benfica. A primeira temporada nos encarnados fez os adeptos sportinguistas pensarem que não tinham perdido nada que um Matheus Nunes em ascensão não fosse capaz de compensar. Mas Jesus saiu e João Mário passou a prestar devoção a Roger Schmidt. Tudo mudou aí.

