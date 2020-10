A bolha da Juventus: isolamento por dois casos, jogo ganho por falta de comparência e viagem para Portugal sem o resultado do segundo teste

Logo na primeira jornada da Serie A, contra a Sampdoria, a Juventus voltou a saber o que é jogar com adeptos nas bancadas. Nessa semana, no final de setembro, o governo de Antonio Conte autorizou o regresso de público aos jogos de futebol e restantes atividades desportivas desde que não excedesse as mil pessoas. A liga italiana recomeçou com barulho real, palmas e cânticos e os tempos mais preocupantes da pandemia no país, pelo menos nessa altura, pareciam já ser uma memória. Mas o reavivar do contágio um pouco por toda a Europa, incluindo em Itália, acabou por afetar também o futebol.

Há pouco mais de uma semana, no último dia de competições de clubes antes de as seleções se reunirem para os respetivos compromissos, o Nápoles perdeu por falta de comparência o jogo em Turim contra a Juventus. O motivo? Uma alegada proibição das autoridades de saúde italianas — refutada pela Serie A — que teria impedido os napolitanos de viajar depois dos dois casos positivos detetados no plantel de Gennaro Gattuso. Com três opções viáveis (ir a jogo, apresentar uma justificação das autoridades de saúde ou não comparecer), o Nápoles optou por não aparecer na Allianz Arena. A Juventus chegou a pisar o relvado, ouviu os aplausos dos adeptos presentes no estádio, esperou o tempo previsto nas regras e recolheu novamente ao balneário, ciente de que tinha acabado de conquistar três pontos sem sequer correr um metro.

Ainda assim, e apesar de se ter apresentado em campo, também a Juventus estava já em isolamento nesta altura. “Existem protocolos muito claros para estas situações, que explicam o que fazer em caso de haver positivos por Covid-19. Aplica-se o protocolo da Federação e todos sabemos o que fazer. E isso passa por entrar em isolamento profilático numa estrutura acordada com a Autoridade de Saúde local dentro da qual o grupo se isola para continuar a treinar e a jogar. Portanto, esta noite teríamos jogado com o Nápoles. O trabalho da Federação e do Ministério da Saúde é claro. Ontem [sábado], ao saber que tínhamos casos positivos na equipa, isolámo-nos para jogar esta noite. O presidente do Nápoles pediu-nos para adiar o jogo, um pedido legítimo, mas as regras são claras e todos temos de as seguir. Todas as organizações têm regras e se não as seguirmos isso pode ser um erro. Não sou eu quem tem de dizer se as regras estão bem ou mal, se têm de mudar ou não, só sigo os regulamentos”, explicou, nesse domingo, Andrea Agnelli, presidente bianconeri. A Juventus tinha entrado em isolamento profilático no dia anterior, devido a dois funcionários infetados, e todos os jogadores e elementos da equipa técnica estavam autorizados a treinar e jogar mas impedidos de contactar com o exterior.