O Ministério Público alegou ainda que, em termos de prazos prescricionais, aplica-se a este caso um prazo de 15 anos, visto que uma nova lei que entrou em vigor em abril de 2011 (a lei n.º 32/2010 de 2 de setembro) alargou tal prazo para todos os crimes de corrupção.

O juiz Ivo Rosa rejeitou esta interpretação com dois argumentos:

O acórdão do STJ invocado pelo procurador Rosário Teixeira foi declarado inconstitucional por violação do princípio da legalidade pelo acórdão n.º 90/2019 de 6 de fevereiro de 2019 do Tribunal Constitucional. O juiz disse mesmo que a interpretação do MP levaria “à criação de uma nova categoria de crime: a do crime de consumação continuada.”

A lei n.º 32/2010 de 2 de setembro não se pode aplicar a este caso, visto que o “alargamento do prazo não pode ser aplicado a processos atinentes a factos anteriores.”

Assim, o prazo de prescrição é de cinco anos, segundo o juiz.

Um acórdão do Constitucional que não vale para todos os casos…

O problema da interpretação do juiz Ivo Rosa começa contudo no acórdão do Tribunal Constitucional que invocou para não acolher a interpretação do Ministério Público. Um cidadão comum que tenha ouvido, como muitos ouviram, a leitura da decisão instrutória pode ter pensado ao ouvir “acórdão do Tribunal Constitucional” que se tratava de uma questão fechada e encerrada. Mas, na verdade, não é assim. Porque o acórdão n.º 90/2019 de 6 de fevereiro de 2019 do relator Cláudio Monteiro é um acordo de fiscalização concreta.

E um acórdão de fiscalização concreta “é um acórdão que decorre no âmbito de um processo judicial específico e a pronúncia do TC vale apenas para esse caso concreto. Não tem força obrigatória geral. Ou seja, os tribunais não são obrigados a seguir aquela interpretação da Constituição. Logo, o Tribunal da Relação de Lisboa pode ter outra interpretação, desde logo a do STJ que deu origem a esse acórdão do TC”, explica a constitucionalista Teresa Violante.

Mas há um ponto importante. A doutrina do STJ está dividida sobre esta questão do momento em que o crime se consuma: de acordo com diversas fontes judiciais, há dois (2) acórdãos do Supremo que entendem que o crime se consuma com o momento do acordo e há um (1) acórdão que defende que o crime se consuma com o recebimento.

E uma nova frente de batalha judicial que se poderá abrir com a vitória do MP

Se a Relação de Lisboa discordar da visão do Tribunal Constitucional e seguir a visão do Ministério Público (e de uma parte da doutrina do Supremo Tribunal de Justiça), o MP terá certamente uma vitória relevante, mas abre-se uma nova frente de batalha judicial. Porque a lei impõe que o MP terá de recorrer para o Constitucional.

Ou seja, se o procurador Rosário Teixeira ganhar a questão do prazo de prescrição na Relação, o próprio MP terá de recorrer oficiosamente dessa vitória. “Como garante da legalidade constitucional, o MP é obrigado a recorrer oficiosamente para o TC, porque um tribunal interpretou a lei constitucional de forma diferente da do TC num caso concreto. E é bom que assim seja porque o que está em causa é apenas um acórdão mas também a invocação deste acórdão num caso tão importante como a Operação Marquês e logo para declarar a prescrição de crimes relevantes”, explica Teresa Violante.

Mais outro ponto relevante. O acórdão n.º 90/2019 de 6 de fevereiro de 2019, que foi aprovado por três juízes (Cláudio Monteiro, Teles Pereira e João Caupers, atual presidente do Tribunal Constitucional), tem uma declaração de voto de vencida da conselheira Fátima Mata-Mouros. Conhecida penalista, e um dos primeiros juízes do Tribunal Central de Instrução Criminal, Mata-Mouros invoca que a decisão representa uma “inflexão do entendimento de há muito pacífico na nossa jurisprudência, segundo o qual não cabe ao Tribunal Constitucional sindicar a correção de eventuais interpretações, tidas por erróneas, efetuadas pelos tribunais comuns, com fundamento em violação do princípio da legalidade.”

Significa isto que o TC, no entender da conselheira, “exorbitou as suas competências”, afirma Teresa Violante. “O TC só aprecia a constitucionalidade normativa, só faz fiscalização de normas. Ou seja, só se deve pronunciar sobre a constitucionalidade das normas aplicadas pelos outros tribunais, e não sobre a melhor ou pior correção da interpretação dessas normas. Aquilo que o TC terá feito nesse acórdão de 2019 foi uma sindicância da interpretação do direito infraconstitucional aplicada pelo STJ. Viu se essa era a melhor interpretação face à redação da norma. Isso não é fiscalização de normas e não cabe na competência do TC”, explica.

Voltando ao cenário de uma eventual vitória do recurso do MP sobre a decisão instrutória na Relação de Lisboa. Com o recurso oficioso que é obrigado a colocar para o Constitucional, pode acontecer o seguinte: