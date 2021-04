A certeza parte do próprio núcleo duro de Rui Rio: “Se dependermos do aparelho para continuarmos à frente do partido, não teremos hipótese. Será muito difícil. As estruturas nunca nos foram muito afetas e acabámos de dar cabo do que restava”, diz ao Observador um dirigente próximo do líder social-democrata, que resume assim a convicção profunda que existe no quartel-general do PSD: as guerras compradas na escolha de candidatos para as próximas autárquicas dinamitou quase todas as pontes que restavam entre a atual liderança e o aparelho partidário. Por outras palavras: só um resultado convincente vai permitir a Rio segurar o partido.

O tema não é exatamente tabu na São Caetano. A sobrevivência da atual liderança do PSD vai ser colocada em jogo nas próximas eleições. A aposta foi alta e de alto risco. Mas não havia outra forma: as autárquicas de 2021 foram, desde o minuto zero da era Rio, o alfa e ómega da estratégia social-democrata; falhar significará o fim da linha, seja ele imposto pelo partido ou auto-imposto — não é sequer certo que Rui Rio queira continuar na presidência do PSD se somar um resultado muito aquém das expectativas.

Aos que nunca gostaram de Rui Rio (desde o frente a frente com Pedro Santana Lopes às diretas com Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz) juntar-se-ão, eventualmente, todos os novos desiludidos. Um pouco por todos os distritos do país (Lisboa, Porto, Braga, Aveiro, Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Leiria…), a direção de Rio impôs-se para colocar aqueles que achava serem os candidatos em melhores condições de vencer. No futuro, as boas intenções valerão de pouco quando as estruturas forem convidadas a escolher um lado vencedor.

Francisco Rodrigues dos Santos, do CDS, tem também a cabeça a prémio. Em janeiro, Adolfo Mesquita Nunes desafiou abertamente o líder democrata-cristão. Rodrigues dos Santos resistiu, mas não sem uns quantos golpes quase mortais e não sem ser obrigado a prometer eleições internas para depois das autárquicas.

No cenário em que apostam Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos, as próximas eleições autárquicas serão o início do fim de António Costa. No cenário em que apostam os céticos e os críticos, as próximas eleições autárquicas vão decapitar as lideranças dos dois maiores partidos da direita como antecâmara das eleições legislativas, cuja data é uma incógnita — oficialmente, serão apenas em 2023; oficiosamente, muitos, à esquerda e à direita, vão fazendo contas ao ano de 2022. Em qualquer dos casos, só uma vitória robusta da direita nas autárquicas permitirá sossegar (ou neutralizar) os espíritos mais impacientes dentro de PSD e CDS. Mas as ameaças estão aí.