É muito difícil fazer um top 3, porque simplesmente não sabemos que questões é que surgiram durante o processo de vetting/verificação. O meu palpite é que Biden está à procura de alguém que seja competente para governar ao lado dele (…) Os nomes que estão a ser aventados correspondem todos a pessoas muito capazes e com experiência. Mas sem sabermos exatamente que tipo de relação Biden tem com elas será difícil prever a sua escolha.

Inicialmente, o anúncio da escolha de Joe Biden para seu número dois foi agendada pelo próprio para a semana iniciada a 3 de agosto. Porém, ainda essa data não tinha vingado, já a equipa do democrata tinha indicado que empurrara tudo para a semana de 10 de agosto. A confirmar-se esta última previsão, o nome da vice de Joe Biden será na semana que antecede a convenção do Partido Democrata, agendada para os dias 17 a 20 de agosto.

É um anúncio que, à medida que se torna mais próximo, leva cada vez mais democratas a susterem a respiração. Porém, do outro lado, entre republicanos, há quem faça o mesmo. Inesperadamente.

O tom era de desmentido, mas o som era de proposta. Nikki Haley, republicana que além de governadora da Carolina do Sul foi a primeira embaixadora dos EUA nas Nações Unidas escolhida por Donald Trump, mantendo-se naquela posição entre 2017 e o final de 2018, foi ao Twitter e escreveu o seguinte: “Já chega de rumores falsos. O vice-Presidente Pence tem sido um querido amigo ao longo de vários anos. Como vice-Presidente tem sido leal e digno de confiança para o Presidente. Ele tem o meu total apoio”.

Enough of the false rumors. Vice President Pence has been a dear friend of mine for years. He has been a loyal and trustworthy VP to the President. He has my complete support. ❤️???????? pic.twitter.com/waPyQjC8Eb

— Nikki Haley (@NikkiHaley) August 21, 2019