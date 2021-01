André Ventura não conseguia esconder alguma estupefação. À sua frente, Marcelo Rebelo de Sousa, que usou e abusou do fato presidencial para fintar perguntas incómodas e temas embaraçosos, disparava um gancho inesperado e fazia o que sempre prometeu não fazer: revelar conversas que manteve com um líder partidário em Belém. “Não admito que diga aqui que diz o que não diz em Belém. Em Belém usa outro tom”. E Ventura balançava nas cordas.

Foi a primeira vez em mais de 20 debates que o líder do Chega ficou nitidamente sem resposta. “Não estávamos a contar com aquela boca muito infeliz”, reconhece ao Observador fonte do núcleo duro do líder e candidato do Chega. Menos de 24 horas depois, num debate aceso com Marisa Matias, Ventura não esqueceu a bicada da véspera e disparou contra o Presidente-candidato, queixando-se da maldade de Marcelo. Mas o debate tinha passado — e a oportunidade também.

Muita preparação, capacidade de antecipação e de improviso. A chave para a vitória em qualquer frente a frente está na conjugação destes três fatores. O debate que juntou finalmente todos os sete candidatos, transmitido pela RTP, foi mais um momento desse ritual. E, mais uma vez, André Ventura foi surpreendido. Horas antes do debate a sete, em conversa com o Observador, uma fonte do núcleo duro do líder do Chega antecipava o que ia ser o confronto. “Este debate vai ter uma dinâmica completamente diferente. Prevemos que o grande acordo entre todos os candidatos será atacar André Ventura”. Não foi.

Habituado a interromper o adversário e a dominar o palco, André Ventura teve no seu maior adversário o modelo escolhido para o confronto. Ficou largos minutos em silêncio, enquanto a ronda pelos restantes seis candidatos era concluída. E, ao contrário do que aconteceu nos frente a frente em que participou (e noutros debates em que, não participando, foi o elefante no meio da sala), desta vez o Chega não foi o centro das atenções. Vinha preparado para uma luta feia e acabou num jogo de paciência. O plano falhara.