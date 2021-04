Apesar das conclusões da EMA, os Estados-membros da União Europeia divergem entre si. As autoridades sanitárias irlandesas, por exemplo, recomendam que as grávidas tomem a vacina, defendendo que a inoculação reduz a “probabilidade de adoecer” e que também pode “diminuir as probabilidades de complicações durante a gravidez, como o parto prematuro”. Por outro lado, na Alemanha, a Comissão de Vacinação (Stiko) não aconselha as grávidas a serem vacinadas, devido à falta de informação sobre os possíveis efeitos secundários. Apenas mulheres com co-morbilidades graves são inoculadas durante a gestação.

A situação não é clara — e também os especialistas apresentam contradições entre si. Se Alexandra Matias considera que, tendo em conta os últimos estudos, “os benefícios ultrapassam os riscos”, Alexandre Valentim-Lourenço, presidente do Conselho Geral do Sul Ordem dos Médicos e ginecologista/obstetra, é da opinião de que, dada a “escassez de vacinas” e o facto de a “infeção Covid-19 ter pouco impacto na gravidez”, as grávidas não devem ser vacinadas já.

Quais são as vantagens de as grávidas tomarem a vacina?

Perante a recomendação da FIGO (Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia), que indica que há mais benefícios do que riscos, Alexandra Matias considera que “tendencialmente as grávidas devem ir sendo vacinadas”, ainda que compreenda a posição da DGS por ainda não existirem “dados suficientes” para comprovar a eficácia da vacina.

“Acredita-se hoje em dia que a infeção de Covid-19 na grávida é mais grave”, diz Alexandra Matias, que refere que antes havia a perceção de que a doença seria “tranquila” para as grávidas por causa da idade. Contudo, à medida que vários estudos vão sendo publicados, tem-se verificado que as grávidas padecem de “sintomas mais severos” e a doença acaba por “persistir durante mais tempo”. A especialista lembra que já estiveram pelo menos duas grávidas hospitalizadas na unidade de cuidados intensivos do Hospital São João, no Porto.

Baseando-se num estudo da Associação Americana de Obstetras e de Ginecologistas, a FIGO — a “bíblia” que guia os obstetras — também adverte, no seu site oficial, que as grávidas “têm maior risco de desenvolver doenças graves associadas com a Covid-19, comparativamente com mulheres não grávidas”. São também mais propensas a serem hospitalizadas, podendo mesmo precisar de cuidados redobrados nas unidades de cuidados intensivos e de ventilação.

Com uma amostra de mais de 2000 mulheres de 18 países, outro estudo, publicado na revista JAMA Pediatrics, veio mostrar que o efeito da Covid-19 nas grávidas pode ser “preocupante”. “Embora 59,2% dos casos diagnosticados durante a gestação tenham sido assintomáticos, as mulheres grávidas com o novo coronavírus apresentam um risco significativamente maior de sofrer de complicações da doença” — como pré-eclâmpsia (que causa hipertensão arterial e que pode afetar os rins e o fígado) e eclâmpsia (uma evolução da pré-eclâmpsia, que leva as pacientes a sofrer de convulsões).

O estudo indica que as grávidas com Covid-19 e que sofrem de comorbilidades, como excesso de peso, diabetes, hipertensão ou doenças respiratórias crónicas, têm quatro vezes mais probabilidade de desenvolver pré-eclâmpsia. E o trabalho também mostra que houve um aumento de admissão das grávidas infetadas nos cuidados intensivos.

Para o feto, também existe uma tendência para o “aumento de prematuridade” devido à infeção por Covid-19. Alexandra Matias explica, no entanto, que ainda que não é claro se é o SARS-CoV-2 que está na origem desse efeito ou se “podia haver uma condição clínica a priori que desencadeou o nascimento precoce. Além disso, a obstetra aponta que “a grávida estaria mais protegida e também passaria anticorpos para o bebé”, como o que aconteceu na Flórida, nos Estados Unidos, em que foram encontrados anticorpos no sangue do cordão umbilical de um recém-nascido após a vacinação materna três meses antes. “É uma descoberta impressionante”, descreve a médica.