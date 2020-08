Nesse entra e sai, que ainda durou alguns minutos, Carlos Pimentel acrescenta que inalou bastante fumo e valeu-lhe a máscara no rosto. Conta ainda que o revisor do comboio estava “visivelmente afetado”, mas não apresentava ferimentos, e também ajudou naquela que foi “a árdua tarefa” de retirar as pessoas “o mais rapidamente possível”.

Já cá fora, na linha de comboio, o militar, também ele sem qualquer ferimento, garante ter visto “parte de um corpo”, provavelmente uma das duas vítimas mortais do acidente. “Não sei precisar se era um dorso ou uma anca, mas vi pele humana. Aí percebi que alguém tinha morrido e que o acidente era mesmo grave.”

O que também não lhe sai da memória é o choro de uma menina de cinco anos que viajava com a mãe. Foram ambas hospitalizadas. “A mãe ficou logo imobilizada entre os bancos e a menina com o pânico estava completamente aos berros, num pranto”, recorda ainda com a voz a tremer. “Tinha ferimentos nos lábios e à volta da face, provavelmente dos vidros partidos da janela. Foi um bombeiro que lhe pegou ao colo e a conseguiu acalmar, aí ela parou de soluçar, mas este choro vai-me tirar o sono.”

Encaminhado para o Pavilhão Multiusos de Soure, para onde foram transportados 180 passageiros por camionetas da autarquia — 11 seriam transportados para três hospitais –, Carlos Pimentel garantiu aos enfermeiros que se sentia bem. “Não me deram mais atenção e liguei logo para a minha esposa me vir buscar.”

Adriano, o GNR que fez uma cadeira com os braços para ajudar uma idosa

Adriano Fortes, oficial da GNR, viajava na mesma carruagem, mas no lugar 86. Partiu sozinho de Santa Apolónia em direção a Braga e quando o acidente aconteceu estava ao telefone com a sua mulher. “Ela pensou que eu estaria a passar por um túnel, pedi-lhe para não desligar e quando o comboio parou expliquei-lhe que tínhamos descarrilado, mas que eu estava bem.”

Se uma mão segurava o telefone, a outra segurava “com todas as forças” num banco. “Firmei-me a um banco, acho que foi isso que me salvou. Muita gente à minha volta vinha a dormir e a surpresa foi ainda maior.” Adriano adianta que o comboio descarrilou cerca de 500 metros até parar e recorda a “nuvem de fumo” que viu logo a seguir. “Vinha do lado da janela e com o meu companheiro do lado tentamos partir o vidro com o pé, não conseguimos. Só depois descobri o martelo. Há uma impotência humana muito grande numa situação destas.”

Conseguiu sair graças à porta entreaberta que dava acesso ao exterior e já com os pés na linha, a paisagem que via era “assustadora”. “Vi combustível a cair, cabos elétricos e destroços do comboio espalhados pela linha. Sinceramente, temi o pior.”

Dividido entre a vontade de abandonar rapidamente o local e ajudar os mais velhos que ainda se encontravam dentro da carruagem, Adriano não resistiu e regressou a comboio. Com o seu companheiro de banco, fez “uma cadeira humana” para conseguir transportar uma senhora de 80 anos que se queixava dos joelhos e dos braços para uma ambulância. Viu também pessoas com cortes de vidros nos braços e no rosto e outras que diziam ter batido com a cabeça e tinham andado “literalmente aos encontrões”.

Com o corpo dorido e todos as suas coisas consigo, Adriano conta que algumas pessoas que saíram “aparentemente bem” do comboio apressaram-se a chamarem táxis e ubers para saírem dali. Já ele preferiu esperar pela carrinha da Câmara Municipal de Soure para ser analisado no Pavilhão Multiusos.

“Quando lá cheguei, vi um ambiente organizado, feridos ligeiros, pessoas a hidratarem-se e outras a conversarem com psicólogos do INEM. Ficaram com os meus contactos e pedi boleia a uns amigos para Aveiro, onde a minha mulher me foi buscar.” O polícia garante nunca ter vivido um acidente deste género, esperou que o pior acontecesse e lamenta não ter ajudado mais pessoas. “Agora sinto que podia ter feito mais, mas, sinceramente, só queria sair dali.”

André, o jornalista que achou que o comboio nunca mais parava

André Rito é jornalista, viajava na carruagem número 4, partiu de Lisboa em direção a Braga, onde ia passar o fim de semana. Ao Observador, recorda uma carruagem “praticamente cheia”. “O comboio não ia na sua velocidade máxima, tínhamos abrandado anteriormente porque passamos um túnel e cruzámo-nos com outro comboio.”