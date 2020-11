Para Sara Monteiro, de 37 anos, engenheira informática, atleta olímpica em 2010, 2012 e 2014, esta série tornou-se ainda mais especial. Sara foi sempre a única rapariga a jogar no distrito de Setúbal até ser sénior. Ou seja, consegue rever-se um pouco em Beth e acaba por concordar com Margarida Coimbra em relação ao enfoque feminista dado na série. “Tive de me debater com os da minha idade de igual forma, tentar lutar pelos melhores resultados, mas o xadrez sempre foi visto como um desporto masculino, não sei porquê”, começa por explicar. Daí acreditar que esta série serve de “janela de entrada para um mundo desconhecido de muitos”, mesmo que saibam mexer as peças ou tenham um tabuleiro guardado em casa. “Ninguém que não seja da modalidade se lembra de ir passar uma tarde a assistir a um jogo de xadrez, mesmo que o faça noutros desportos. Aqui, com a série, acabam por fazer isso sem se aperceberem, querendo saber o resultado final”, diz.

Se Beth escapa aos ensaios de coro para ir jogar com Mr. Shaibel, o funcionário da manutenção do orfanato que a introduz ao mundo do xadrez, Sara Monteiro tinha de faltar às aulas para ir participar em campeonatos europeus ou mundiais. “O xadrez faz parte da minha vida, comecei a jogar aos cinco anos e tive o primeiro título nacional aos 8. Aos 16 anos já estava a dar aulas. Quando comecei a trabalhar, assumi o papel de presidente da Associação de Xadrez Distrital sem deixar de ser jogadora”. Portanto, o desporto tem-lhe corrido nas veias há mais de 20 anos. Tal como na série, Sara Monteiro, à escala portuguesa, mas com muito mais episódios, tem tentado dar mais atenção às atletas femininas: “Dou, em especial, apoio e motivação a essas jogadores para que não desistam ou deixem de jogar, porque já somos poucas”, comenta.

Não há jogadas mal representadas?

“Os jogos correspondem a jogos reais do passado e não se verificam erros, o que é um avanço na produção da Netflix. Já outras séries se tinham debruçado sobre o desporto, mas continham sempre erros e incorreções nas partidas, como a colocação anárquica e sem sentido das peças”. Sérgio Rocha, outro dos treinadores da FPX, que já atingiu um histórico de mil jogos pelo FC Barreirense, sendo mestre desde 1996 e atualmente diretor do Plano de Desenvolvimento da modalidade no Barreiro, não vê grandes falhas técnicas naquilo que foi representado em “Gambito de Dama”. Considera até que algumas críticas menos positivas — que podem ser encontradas em alguns sites dedicados ao tema — “são diminutas na dimensão e na essência da série”.

No entanto, Sara Monteiro acaba por discordar, ainda que considere que isso não mancha a missão desta produção, com boas referências em aberturas, xeque-mates ou jogadores de topo daquela época. “Algumas posições no tabuleiro durante alguns jogos não são o reflexo exato dos diálogos, ou porque mudavam de plano e faltava uma peça, ou porque jogavam rápido e não se via o tabuleiro completo. Pequenos erros, mas que são mínimos comparados com o restante conteúdo”, afirma.

▲ Margarida Coimbra, Sara Monteiro e Sérgio Rocha, três jogadores de xadrez portugueses que já viram a série "Gambito de Dama" e que lhe reconhecem mais méritos do que falhas

Já para Margarida Coimbra, “as posições são perfeitas”, dando até o exemplo representado de um mate na “partida da ópera” jogada em 1858 (e prepare-se, que vem aí uma lição de história). “É um jogo muito famoso porque foi jogado durante a exibição de uma ópera em Paris. O Paul Morphy jogou às cegas contra dois adversários, o duque de Brunswick e o conde Isouard. Nesse jogo, o Morphy desenvolveu rapidamente as peças e fez diversos sacrifícios para dar mate. O jogo acaba com uma pequena combinação em que o Morphy sacrifica a dama em b8 para dar mate com a torre em d8. Na série vê-se claramente o tabuleiro na posição em que a protagonista joga dama b8, o adversário captura a dama com o cavalo e depois ela joga torre d8 e dá mate. A única diferença é que na série ela tem o rei em b1 e no jogo original o Morphy deixou o rei em c1”. Complicado? É ver o episódio novamente.

O ambiente era e é mesmo assim? Perto e longe do tabuleiro?

À medida que, na sua caminhada, Beth vai dizimando adversários — e talvez todo o nosso amor vá para o miúdo russo que quer conhecer os drive-in da América –, vai ganhando cada vez mais atenção: quer do público, fazendo uma roda à volta das partidas, quer mediática, com muita da imprensa, especialmente a soviética, a querer saber mais sobre a jovem prodígio. Só que, durante as partidas, pelo meio de algumas conversas mais provocatórias, estão dois jogadores, muito concentrados, em silêncio, a tentar destruir-se. Muita tensão, noites em claro e vícios.

“Há uma visão abstrata que a maioria dos jogadores tem quando estão envolvidos no jogo, que faz parecer que vivem aluados. É inevitável que qualquer jogador que tenha participado em alta competição não se reveja em alguns aspetos: noites mal dormidas, ansiedade, a pré ou pós visualização das jogadas, a frustração da perda ou a satisfação da vitória”, conta Sérgio Rocha. O também autor de sete livros sobre a modalidade, consegue estabelecer um paralelo com Beth, especialmente na altura em que a personagem se atira para a literatura. “Na minha juventude, era uma festa quando se conseguia um livro de xadrez em Portugal”, garante.