Paulo Portas, recém-eleito eurodeputado do CDS, defendia a pesca portuguesa de forma emotiva no hemiciclo do Parlamento Europeu durante um debate com o comissário austríaco Franz Fischler. Carlos Cordeiro já não era um novato em novembro de 1999, mas ao ver o eurodeputado defender “os interesses portugueses, com aqueles dons de oratória que ele tem” ficou “extremamente emocionado” e as “lágrimas começaram a correr pelos olhos”. Teve de sair da sala. As emoções são proibidas aos huissiers — uma espécie de guardiões do hemiciclo. A história que Carlos contou ao Observador em Estrasburgo foi das raras ocasiões em que não se controlou em mais de 32 anos como funcionário ao Parlamento Europeu.

Carlos mostra a destreza física e, antes da entrevista ao Observador, levanta no ar um pesado sofá aveludado e verde e desloca-o de sítio para que todos ficassem confortáveis na sua casa, o Parlamento Europeu. Antes de virar contador de histórias — a sua pessoal e das que viveu em Bruxelas e Estrasburgo — urge explicar o que é, afinal, um huissier.

[Ouça aqui a reportagem da Rádio Observador]

