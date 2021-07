Com esse espírito otimista, vai apoiando a empresa dos Descobrimentos e, humanista por educação, deixa que as artes façam parte da própria administração do reino. Ele é o homem do teatro, também, o rei de Gil Vicente, o homem da sofisticação e do entretenimento, da corte das festas e dos artifícios grandiosos, das representações e grandes entradas na capital.

“D. Manuel e os homens que o rodeavam incorporaram a necessidade da prática artística dentro da própria administração do reino, como elemento essencial das grandes transformações administrativas e da própria autoconsciência de Portugal como um grande país à escala mundial”, explica Joaquim Caetano, diretor do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA). Em que é que isso se consubstancia? “Na integração de uma grande quantidade de artistas, de animadores e de arquitetos em cargos específicos da administração, como vedores de obras, pintores de corte, arquitetos régios, etc., aos quais também são dados cargos que têm alguma importância diplomática, gente que tinha importância na preparação de embaixadas, nas receções a embaixadores, e num cerimonial muito grande”. É este grupo de artistas e arquitetos que acaba por ter um verdadeiro poder na escolha de outros artistas e na determinação dos programas de algumas obras que são feitas no país. “Isso reflete-se quer na qualidade, quer numa certa uniformidade, ou seja, na coerência dos programas”, avisa Caetano. É a unidade do reino a que nos referimos desde o início do texto.

Da esfera armilar ao ouro da Mina

Para esta unidade concorrem também um dos maiores conjuntos de normas reformistas vistas num país que se atualiza a todos os níveis para servir o rei e os seus propósitos. Primeiro do que tudo, este D. Manuel tem a necessidade profunda de afirmar a sua linhagem. É por isso que uma das primeiras intervenções que faz é sobre os túmulos do primeiros reis de Portugal, D. Afonso Henriques e D. Sancho, que estão no Convento de Santa Cruz de Coimbra e que ele reforma enchendo-os dos seus elementos heráldicos: a cruz de Cristo, o brasão, a esfera armilar. “É uma forma muito concreta e assertiva de dizer: ‘Não sou filho do rei anterior, mas sou tão tetraneto destes que fundaram a nação como ele’”, continua o diretor do MNAA.