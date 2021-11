As letras com que se escrevem as catástrofes: o 11 de Setembro na ficção literária

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Determined men who have transposed their own lives to a martyr’s afterlife can still inflict an amount of destruction that defies belief. War is conducted with a fury that requires abstraction – that turns a planeful of peaceful passengers, children included, into a missile the faceless enemy deserves” — John Updike

Duas semanas depois do 11 de Setembro, a New Yorker publicou uma série de textos sobre os ataques jiadistas a Nova Iorque, encomendados a quente a escritores e colaboradores da revista: John Updike, Jonathan Franzen, Denis Johnson, Roger Angell, Aharon Appelfeld, Rebecca Mead, Susan Sontag, Amitav Ghosh, e Donald Antrim.

O texto de Updike, citado em cima, comentava o duelo do Ocidente com um punhado de homens que fazia a guerra com uma fúria total, sem quartel nem limites; homens dispostos ao martírio, centrados na glória da vida após a morte, uma glória futura que, como diria Pessoa, não deixava também de ser um prazer presente.

Vinte anos depois do 11 de Setembro, sob o impacto da vitória dos talibãs e da humilhação dos Estados-Unidos, é difícil não pensar no desequilíbrio entre o moral dos combatentes – guerreiros bárbaros do Islão, barbudos fanáticos com as suas Kalashs, as suas bombas e a sua fé cega – e os bem armados e equipados soldados norte-americanos de um exército agora invadido pelos mandamentos, pelos interditos, pelas susceptibilidades e pelas cegueiras da geração snowflake e da sua agenda arco-íris. Foi, de resto, nesse sentido a primeira providência militar do novo Comandante-em-Chefe das Forças Armadas americanas, que, logo após a posse, se apressou a acautelar o que lhe pareceu prioritário: os direitos da ínfima minoria transgénica que integra a “população militar” norte-americana.