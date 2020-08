Rui Pinto explica ainda que o site “não foi só alimentado com recurso a documentos obtidos através de intromissão não autorizada”. “Na verdade, uma parte substancial dos documentos publicados chegaram de fontes anónimas, enviados para o email“, garante, explicando que fez “tudo com vista a denunciar, sem qualquer contrapartida, as ilegalidades no mundo do futebol”. O objetivo seria “divulgar publicamente o máximo de informação relevante disponível”, independentemente do clube ou empresas envolvidos, para não ser acusado de estar a selecionar conteúdos.

Motivo n.º 3. Criminalidade financeira e fiscal “enraizada” no futebol “não era devidamente investigada” em Portugal

À indignação juntou-se o facto de acreditar que “a criminalidade financeira e fiscal enraizada nos clubes de futebol em Portugal não era devidamente investigada”. E, por isso, Rui Pinto decidiu meter mãos à obra: quis denunciar as ilegalidades com que se confrontava quer através das autoridades, quer através da comunicação social. O alegado pirata informático lembra que a “divulgação integral dos documentos foi de grande importância” não só “para as autoridades judiciárias europeias” abrirem inquéritos, mas também para “as entidades de regulação do meio futebolístico”. E enumera vários exemplos.

A começar pela Federação Holandesa que, em 2015, puniu o clube de futebol Twente por apresentar uma versão de um contrato diferente do original — publicado no Football Leaks —, que revelava que o clube tinha cometido irregularidades com o auxílio da Doyen Sports e do seu ex-administrador, Nélio Lucas. A lista continua: em fevereiro desse mesmo ano, lembra, o Manchester City foi banido por duas épocas das competições europeias por não cumprir as regras do fair play financeiro — uma decisão que acabou anulada pelo Tribunal Arbitral do Desporto por questões formais, mas que teve na base “revelações que foram trazidas a público pelo arguido e pelo Football Leaks”.