Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Atuaram como uma espécie de rebelião dos pequenos investidores contra os poderosos de Wall Street. Em plena pandemia e com o mundo fechado em casa, houve quem se virasse para os investimentos bolsistas, facilitado pela expansão de plataformas de corretagem, fáceis de instalar e com promessas de zero comissões. O computador estava mesmo à mão.

No arranque de 2021, um grupo restrito de ações ganhou especial popularidade através de redes sociais e de fóruns online e o facto de haver tantos “memes” associados a algumas destas empresas deu força à designação com que este tema ganhou projeção internacional das “meme stocks”. As referências a David e Golias imperavam – de um lado, os pequenos investidores na pele de David e, do outro, os grandes fundos de Wall Street a vestir a pele de Golias. “Nós contra eles” passou a ser uma das expressões correntes nos fóruns, com o Reddit a ser a principal casa para a discussão de apostas de ações deste género (embora não seja a única), com destaque para o “r/wallstreetbets/”. Os comentários oscilavam entre o entusiasmo dos ganhos e os desabafos sobre as perdas registadas no portefólio de alguns membros do “exército do Reddit”.

Na maioria dos casos, a popularidade destas ações não estava ligada a um desempenho financeiro, mas a um movimento quase “justiceiro”. Através da união dos pequenos investidores, que compravam ações destas companhias, tentava “salvar-se” algumas empresas das garras dos grandes fundos de Wall Street, já preparados para obter ganhos apostando na queda da cotação — através do chamado short selling, uma forma de conseguir ganhar dinheiro quando o preço das ações cai. Vejamos um exemplo: uma ação vale 50 euros em bolsa. Se pedir emprestado 10 ações e as vender realiza-se um total de 500 euros. Com uma descida de preços desses títulos para 40 euros, por exemplo, o investidor pode comprar 10 ações nesse momento, que já valem só 400 euros. E é aí que devolve as ações que pediu emprestadas, ficando com a diferença entre os 500 euros e os 400. Feitas as contas, encaixa um lucro de 100 euros que é a diferença entre o valor da venda inicial e o montante gasto para devolver as ações à corretora. Há o risco, nesta prática, de as ações subirem em vez de baixarem como se pretende para conseguir o lucro.

Foi justamente isso que aconteceu no ano passado, quando os pequenos investidores se uniram para apostar em empresas como a retalhista de jogos GameStop, a atravessar um período de debilidade financeira, e que se tornou no exemplo mais emblemático desta história. A empresa estava na “mira” dos fundos de investimento com intenções de apostar na desvalorização das ações. Mas os planos saíram furados.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.