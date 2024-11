As memórias de Al Pacino quando era ainda Sonny Boy: "Deambulávamos pelas ruas. Consegui sair vivo, eles não"

Para encontrar uma primeira memória em que esteja com o meu pai e com a minha mãe, tenho de recuar até aos 3 ou 4 anos. Estou a assistir a um filme qualquer com a minha mãe no balcão do Dover Theatre. Era uma espécie de melodrama para adultos, e a minha mãe estava completamente absorvida. Sei que estava a assistir a algo com grande significado para os adultos e imagino que fosse relativamente empolgante para um miúdo da minha idade estar ali sentado a partilhar aquele momento com a mãe. Mas eu mal conseguia acompanhar a trama, e a minha atenção dispersava-se. Do alto do balcão, comecei a olhar para as filas da plateia em baixo. E vi um homem de um lado para o outro à procura de algo. Envergava o uniforme da polícia militar, onde o meu pai cumprira o serviço militar durante a Segunda Guerra Mundial.

A silhueta ter-me-á parecido familiar porque gritei «Papá!» instintivamente. A minha mãe pediu-me baixinho que me calasse. Não compreendi porquê. Como poderia pedir-me tal coisa? Voltei a chamá-lo em voz alta. «Papá!» E ela continuou a sussurrar-me, «Chiu, quieto!», porque o meu pai estava á procura dela. Como passavam por alguns problemas, a minha mãe não queria que ele a encontrasse, mas fora descoberta.

Quando o filme acabou, recordo-me de caminhar na rua, no escuro da noite, com a minha mãe e o meu pai, e o letreiro luminoso do Dover Theatre a ficar para trás. Eu seguia ao meio e levam-me os dois pela mão. Pelo canto do olho direito, reparei num coldre à cintura do meu pai, de onde despontava uma grande arma com um punho em branco-pérola. Anos depois, quando interpretei um polícia no filme Heat — Cidade sob Pressão, a minha personagem trazia uma arma com um punho idêntico. Apesar de pequeno, compreendi de imediato: É algo poderoso. E perigoso. Depois, o meu pai foi-se embora. Partiu para a guerra e acabou por regressar, mas não para nós.

Mais tarde na vida, quando atuava no meu primeiro espetáculo na Broadway, a família do lado do meu pai foi ver-me. Eu era um jovem ator de vanguarda que passara a maior parte do tempo no bairro de Greenwich Village e que, aos poucos, foi percorrendo o seu caminho na Broadway. Depois do espetáculo, duas das minhas tias e um ou dois filhos fizeram-me uma visita surpresa nos bastidores. Começaram a cobrir-me de beijos, a abraçar-me e a felicitar-me. Eram Pacinos e, embora os conhecesse das suas ocasionais visitas à minha avó paterna, senti-me um pouco envergonhado.

Porém, no meio daquela conversa de circunstância, veio à baila algo que me comoveu até aos ossos. Disseram algo sobre «o tempo em que estiveste connosco». E perguntei-lhes: «Que querem dizer com o tempo em que estive convosco?» Responderam-me: «Quando estiveste connosco, lembras-te? Oh, sim, Sonny Boy, eras pouco mais do que um bebé, ainda não tinhas ano e meio, viveste com a tua avó e o teu avô, pais do teu pai.» E voltei a questionar: «Quanto tempo lá vivi?» Cerca de oito meses, disseram, quase um ano.

De repente, as coisas começaram a compor-se na minha cabeça. Eu fora afastado da minha mãe durante oito meses enquanto o meu pai estava na guerra. Mas não me levaram para um orfanato nem para uma família de acolhimento; fui piedosamente entregue a uma familiar de sangue — à mãe do meu pai, minha avó, no que foi uma completa dádiva de Deus. Neste mundo e ao longo da minha vida, sempre tive quem cuidasse de mim, e a minha avó talvez tenha sido a primeira pessoa a fazê-lo.