Um ano e meio a fazer promessas ao presidente para receber bilhetes

A informação sobre esse processo chegou pela primeira vez via WhatsApp ao telemóvel do juiz Rui Rangel em setembro de 2016. E no quase ano e meio que se seguiu foram várias as mensagens trocadas entre Luís Filipe Vieira e o magistrado, diretamente ou por intermédio de alguém comum aos dois: Fernando Tavares e Jorge Barroso.

Descreve a acusação a que o Observador teve acesso que, pelo meio, Rangel ia pedindo bilhetes para assistir aos jogos de futebol ( e até para o filme do Eusébio), alguns no estrangeiro e com direito a viagem incluída, e ia dizendo que estava a tratar do assunto do presidente. No entanto, só em finais de 2007, e depois de várias promessas, o juiz se terá encontrado com uma amiga juíza no quiosque em frente ao Tribunal da Relação de Lisboa para tentar saber algo mais sobre o caso.

Nesse dia — que o Ministério Público situa nos finais do segundo semestre de 2017 — disse-lhe que precisava de saber em que estado se encontrava um processo, fornecendo-lhe o respetivo número. Essa juíza, por seu turno, contactou uma outra que, no tribunal de Sintra, se deslocou à sala da magistrada titular do processo e lhe pediu um ponto de situação do caso. A resposta foi a mesma que já tinha sido dada aos advogados de Vieira: ainda não se tinha debruçado sobre ele e ainda não tinha decidido. Aliás, essa juíza acabou por ser mudada de tribunal ainda antes de tomar posição no processo da reclamação do presidente do Benfica.

Ainda assim, tanto Rui Rangel como Vieira, Tavares e Barroso foram acusados de um crime de recebimento indevido de vantagem no caso Lex, cuja acusação foi conhecida esta sexta-feira. Os quatro procuradores que assinam a acusação, entre eles Maria José Morgado, consideraram que, ao atuar da forma descrita, o arguido Rui Rangel estava ciente de que punha em causa a honra da magistratura do tribunal.

Vieira mandou mensagem a Rangel com informação do processo

Quanto a Luís Filipe Vieira, de 71 anos, as autoridades acreditam que contactou Rangel porque procurava um desfecho rápido e favorável do diferendo judicial. Assim, a primeira mensagem com informações do processo caiu no telemóvel de Rangel, via WhatsApp, às 16h15 do dia 9 de setembro de 2016, vinda do telemóvel do próprio Luís Filipe Vieira e por ele assinada.

Nos meses que se seguiram, as mensagens foram continuando, ora com Rangel a pedir a bilhetes, ora com Vieira a lembrá-lo do assunto de Sintra. E muitas das vezes com a intervenção de Fernando Tavares, a quem era recorrente Rangel pedir bilhetes para jogos e que muitas vezes transmitia ao juiz os recados do presidente.

Em abril de 2017, no entanto, foi Vieira quem voltou a mandar uma mensagem ao magistrado, recordando que o seu processo continuava por resolver. “Seria importante para mim falar um pouco contigo sobre este meu problema acho isto uma coisa incrível e penso que podes me ajudar a resolver. Diz me melhor dia para Ti e hora. Abraço Amigo Luís”, escreveu. A resposta só chegaria três horas depois e sempre com a garantia de que Rangel estava a tratar de tudo.