Mais de trinta anos depois, o juiz Rui Rangel e a juíza Fátima Galante ainda se tratam carinhosamente por “mami” e “papi”. No papel são casados desde 1985, eram ainda magistrados com dois anos de profissão, mas na realidade há muito que os dois estão separados, embora unidos pelo património e pelos alegados negócios que a Operação Lex veio pôr a nu. Depois de Galante, com quem teve um filho, Rangel teve outras duas filhas de duas outras mulheres. As três são agora arguidas no processo, suspeitas de terem compactuado com um esquema que passava por ocultar todos os rendimentos paralelos de Rangel, fruto de outros trabalhos que fazia, violando assim o Estatuto dos Juízes. E não só.

Segundo o despacho de acusação a que o Observador teve acesso, Fátima Galante e Bruna Amaral, a mulher com quem Rangel teve o seu terceiro filho, terão também ajudado o juiz a redigir acórdãos que lhe eram atribuídos no Tribunal da Relação de Lisboa. Galante fê-lo ao longo de, pelo menos, dez anos, enquanto Bruna durante dois, recebendo dinheiro direta ou indiretamente por isso. Ambas estão acusadas de abuso de poder e fraude fiscal. A Galante acresce ainda a imputação de um crime de corrupção passiva.

O Ministério Público (MP) acredita que ambas aderiam a um “plano previamente desenhado por Rui Rangel” para obterem benefícios, aos quais “sabiam não terem qualquer direito” e garantindo, assim, que o juiz tivesse mais tempo para desenvolver outras parcerias, integrar programas na comunicação social, elaborar pareceres e, até, candidatar-se à presidência do Benfica. Atividades estas que lhe traziam rendimentos extra.

Entre 2012 e 2017, estas parcerias, nas contas do Ministério Público, trouxeram-lhe um total de 466.450,00 euros, que entraram nas contas de Rui Rangel, Maria de Fátima Galante e o filho João Rangel, Rita Figueira e o seu pai Albertino Figueira e Bruna Amaral.

Fátima Galante, a primeira mulher. E sócia de toda a vida

Da relação com a juíza desembargadora — que também trabalhava no Tribunal da Relação de Lisboa, mas na 6.ª secção (Rangel estava na 9.ª) — nasceu um filho, João, que segundo a acusação do Ministério Público era muitas vezes o motivo de preocupação nas contas de Galante. Apesar de o jovem trabalhar, são várias as mensagens e os e-mails da magistrada para o advogado Santos Martins a pedir dinheiro para pagar despesas do filho ou para o ajudar em viagens que fazia, por exemplo.

Era com Galante que Rangel dividia o património, entre o qual empresas de investimento imobiliário que, alegadamente, mantinham de forma paralela à magistratura, embora em nome de terceiros. E a cumplicidade entre ambos é visível nas suas comunicações. Galante também não perde a oportunidade de criticar as suas namoradas, assim como as despesas que Rangel lhes paga. Chega mesmo a chamar a Bruna Amaral “garimpeira 2”, “brega” e “alpinista social” — confirmando que parte do dinheiro alegadamente ilícito que o juiz recebia era distribuído também pelas outras duas arguidas.