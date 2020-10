Já Mário Lino disse a 8 de maio de 2013 na PJ que, após o chumbo dos contratos das PPP em 2009, falou com Guilherme Oliveira Martins e José Tavares “indagando da possibilidade de agendarem uma reunião com os juízes envolvidos no processo, com o intuito de esclarecerem os motivos de recusa de visto.” Apesar de não referir em que local se realizou tal reunião, Lino esclareceu que Oliveira Martins recusou tal ideia, tendo o então presidente do TdC acrescentado que “depois de mandaram os contratos reformados, o José Tavares, que conhecia os critérios de avaliação deste tribunal, poderia opinar sobre se as alterações estariam conformes com as exigências dos juízes.”

Almerindo Marques foi quem foi mais longe. Em 2013, de acordo com declarações recuperadas pela SIC, afirmou na Comissão Parlamentar de Inquérito às PPP que quem fez os novos contratos que viriam a ser apresentados ao TdC para contornar o chumbo de 2009 foram os serviços da empresa que então liderava, mas o “sr. dr. Tavares dava indicações: ‘Olhe, a abordagem a fazer é isto'”. No mesmo ano acrescentou à PJ nos autos do caso das PPP que recebeu “instruções do secretário de Estado Paulo Campos ao modo como a EP deveria proceder”, sendo que lhe chegaram “às mãos vários textos orientadores, contendo as soluções técnicas que vieram a ser plasmadas nos contratos reformados, remetidos pelo TC, com expressas instruções de destruição após leitura.” Almerindo não disse à PJ quem tinha enviado os textos que tinha de destruir.