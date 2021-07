Na sala do tribunal, um advogado que representava a tutela de Britney Spears pedia à juíza Brenda Penny para que todos os presentes saíssem e para que fosse selada a transcrição do depoimento daquela que já foi a maior estrela pop do planeta. Sem efeito. Talvez por acumular anos de silêncio, naquele dia 23 de junho, a pop star falou durante 24 minutos de forma lúcida e furiosa, encadeando as frases com tanta urgência que chegou a ser interrompida mais do que uma vez. Era preciso abrandar para registar palavra a palavra:

“Alguém fez um ótimo trabalho a explorar a minha vida. As pessoas que me fizeram isto não deveriam escapar”

Na noite anterior, de acordo com uma fonte próxima consultada pela The New Yorker, a cantora ligou para o número de emergência 911 (equivalente ao 112 em Portugal), uma chamada onde alegou ser vítima de abuso por parte da tutela imposta em 2008 e que, desde então, lhe controla a vida na íntegra. O telefonema foi o suficiente para deixar membros da equipa da cantora com os nervos em franja, a trocarem freneticamente mensagens entre uns e outros. A dúvida pairava no ar: o que diria Spears no dia seguinte?

O depoimento que entretanto desencadeou uma série de consequências, com vários protagonistas a quererem sair de cena como peças de dominó tombadas no tabuleiro, foi explosivo. Nele, Spears disse ser medicada contra a sua vontade, forçada a trabalhar, impedida de engravidar, explorada financeira e emocionalmente. “Estou traumatizada. Não estou feliz, não consigo dormir. Estou tão zangada, é de doidos. E estou deprimida”, disse perante a juíza. “Não estou aqui para ser escrava de ninguém.” Esta “escravidão”, de acordo com a cantora, começou a vários anos. Na verdade, é preciso recuar muitos anos, é necessário voltar às origens de Britney Spears para perceber como tamanho sucesso teve origens complexas e consequências ainda mais difíceis de gerir.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A criança prodígio a caminho do reinado da pop

Quando Jamie Spears tinha 13 anos a mãe cometeu suicídio na campa de um filho que tinha morrido oito anos antes, com apenas três dias de vida. Agora com 68 anos, Jamie foi uma estrela do basquetebol e do futebol no liceu. Mais tarde, haveria de trabalhar enquanto soldador e cozinheiro. Na vida adulta enfrentou problemas de alcoolismo que afetaram também o casamento atribulado com a mãe de Britney, com quem cresceu em Kentwood, Louisiana. Jamie e Lynne fugiram para casar quando ela tinha apenas 21 anos. Papéis do divórcio posteriormente retirados em 1980 mostram que dois anos antes do nascimento da cantora, Lynne acusou o companheiro de traição no dia de Natal, de acordo com a New Yorker.

Britney nasceu em dezembro de 1981 e desde o início que a família ajudou na perseguição do estrelato. Antes dos hits que fizeram dela uma estrela do mundo da pop, dava os primeiros passos em ginástica e dança, participando desde cedo em competições de talentos locais, mas também em recitais. Em 1999, a artista contou à Variety como costumava gastar uma hora de viagem, ainda em criança, para ter aulas de dança. Os dotes vocais também foram descobertos na infância: se aos dois anos uma pequena Britney fazia da escova de cabelo um microfone improvisado, aos cinco estreava-se numa atuação no jardim de infância. No ano seguinte, venceria o primeiro concurso de talentos. À Rolling Stone, comentou: “Descobri o que era suposta fazer muito cedo”. Não eram raras as vezes em que a família fazia esforços financeiros para a levar a audições, tanto em Lafayette como em Nova Orleans, por vezes pedindo dinheiro emprestado aos amigos para a gasolina.

Ainda antes do álbum de estreia, “Baby One More Time”, em 1999, Britney conseguiu um papel de substituição na Broadway e fez furor no programa infantil “The All New Mickey Mouse Club”, do Disney Channel — onde partilhou o palco com outros nomes da sua geração, como Christina Aguilera, Justin Timberlake e até Ryan Gosling — e chegou a fazer parte da girl band Innosense, mas as aspirações por uma carreira a solo levaram-na por outros caminhos e voos mais altos. Aos 16 anos assina um acordo com a Jive Records e com o já mencionado hit de estreia torna-se numa das artistas mais bem-sucedidas do globo. Curiosamente, de acordo com a MTV, a música que a lançou era para ter sido pertença do grupo TLC que a rejeitou. O videoclip, mostrando a artista num uniforme colegial, ajudou a criar um ícone da cultura pop desde o dia zero. E a este tema muitos outros se seguiram, permitindo à cantora construir um império sobre o qual hoje já não tem controlo.