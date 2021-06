A par da construção do edifício, é necessária a instalação de todo o equipamento necessário para as unidades funcionarem. “No final do ano passado, fizemos, junto de todos os serviço que vão trabalhar nesta ala, o levantamento de todo o equipamento necessário e lançámos todos os concursos para a aquisição desse material. Vamos dedicar o final do verão e o início do outono para a instalação do equipamento, de forma a que seja possível trabalhar mal as instalações estejam prontas.”

Jorge Sousa garante que mais importante do que o número de camas é a qualidade do serviço. “O São João é um dos hospitais pediátricos com o maior número de valências integradas e o projeto foi ao encontro dessas especificidades. Mais do que fazer um hospital com imensas camas, queremos fazer camas com imensa qualidade e diferenciadas.” O responsável confessa a vontade de ver o resultado final. “Sinto uma ansiedade grande, com mais de dez anos. Depois de alguns avanços e recuos, vejo as pessoas com grande expectativa de ter isto concluído no final do ano.”

Um projeto envolto em polémica e que demorou a sair do papel

Corria o ano de 2009 quando o então presidente do conselho de administração do Hospital de São João, António Ferreira, anunciou a ideia que prometia mudar a vida das crianças internadas em pediatria. O projeto remontava já a 2007 e propunha construir um hospital pediátrico inserido numa das alas do hospital, financiado por patrocinadores e com quatro milhões de euros angariados. A campanha ‘Um lugar pró Joãozinho’ prometia um novo hospital com cem camas, cuja inauguração estava prevista para o primeiro semestre de 2011. No entanto, a transferência das crianças para as instalações provisórias, que se tornaram definitivas, deu-se precisamente nesse ano.

Em 2014 é criada a associação “Um Lugar para o Joãozinho”, tendo como objetivo obter financiamento para a nova ala pediátrica, e a obra é entregue ao consórcio Lúcios/Somague, por 25 milhões de euros, que seriam angariados através de contribuições de mecenas. Em março de 2015, o primeiro-ministro Pedro Passos Coelho deslocou-se ao Porto para a cerimónia de lançamento da primeira pedra, mas durante quatro meses a empreitada esteve parada devido a divergências entre a administração do hospital e a associação.