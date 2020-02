Os trabalhos que se seguem no Parlamento e a pressão sobre Marcelo

No Parlamento, o caminho ainda é longo. Não há prazo para que a eutanásia tenha de voltar ao plenário para a votação final. Os trabalhos que se seguem agora na especialidade não têm, assim, um limite temporal para produzir resultados. Os cinco projetos passam agora para as mãos dos deputados da Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, em coordenação com os da Comissão de Saúde. Podem ainda pedir audições complementares às que foram feitas há dois anos, quando o tema esteve em debate e foi a votos no Parlamento, o que pode levar tempo.

E a intenção, disse logo a líder parlamentar do PS à saída do plenário depois de votação, “é ter um diploma conjunto e que responde àqueles para quem foi feito, os que hoje sofrem”. Na defesa do projeto do seu partido, garante ter sido “extremamente cauteloso”, tanto que prevê “as garantias médicas e técnicas” e a garantia de “autonomia de todas as pessoas que chegam a uma situação limite de sofrimento insuportável”.

Ana Catarina Mendes só contornou todas as questões que tivessem a ver com a decisão presidencial. Apenas disse que o partido é “frontalmente contra o referendo”. Quanto ao resto, “respeita” as decisões que vierem a ser tomadas.

Mas neste debate houve quem pressionasse diretamente Marcelo Rebelo de Sousa. Pelo lado do “sim”, André Silva abriu o debate logo a avisar o Presidente que o debate feito há é suficientemente alargado, citando o próprio em 2018: “Este é um debate que tem vários anos, que foi intenso e muito participado nos últimos quatro por todos os sectores do nosso país, tendo inclusivamente em Maio de 2018 o senhor Presidente da República confirmado, e cito-o, que se fez ‘um debate muito participado por todos os quadrantes político-partidários, religiosos e sociais.’ De lá ao dia de hoje continuaram a multiplicar-se os debates sobre esta matéria e, também por isso, estamos hoje em condições de poder escolher, com responsabilidade, com rigor e com coragem”. Uma tentativa de estreitar o caminho para os argumentos de Marcelo, nomeadamente o de falta de debate na sociedade sobre o assunto.

No sentido contrário e a favor do referendo, surgiu André Ventura a avisar Marcelo que tem eleições no próximo ano. Eleições em que o próprio deputado único do Chega é candidato. Tendo os dois um perfil conservador em matérias de consciência, Ventura deixou latente a ameaça a Marcelo Rebelo de Sousa ao apelar ao “Presidente que terá eleições em breve, para não se esquecer dos portugueses que estão lá fora que querem poder votar sobre isto. Se tiverem coragem vamos dar a palavra aos portugueses”, desafiou em defesa do referendo.

No CDS, também Telmo Correia prometeu “resistência”, sem concretizar se se trata de defender o referendo à despenalização da morte assistida. O deputado terminou a sua intervenção no debate a pedir às restantes bancadas para que “rejeitem em consciência estes projetos que não estavam nos programas eleitorais e foram, portanto, escondidos dos portugueses” — uma linha de argumentação muito repetida no lado do “não” à eutanásia. E prometeu mesmo “resistência” que considera ser “obrigatória”, caso a eutanásia seja legalizada.

Há outra hipótese que pode ser colocada em cima da mesa e que está nas mãos dos deputados: é a fiscalização sucessiva da constitucionalidade do diploma, depois de promulgada pelo Presidente da República. É um capítulo que pode seguir-se depois de todo o processo fechado. O poder assiste aos deputados, mas exige um pedido subscrito por um mínimo de um décimo dos deputados, ou seja, 23 no total de 230. Esta fiscalização só pode ser pedida depois da lei entrar em vigor.

Caso venha a ser pedida, o Tribunal Constitucional não tem um prazo-limite para produzir uma decisão sobre o assunto (ao contrário do que acontece com os pedidos de fiscalização preventiva, que podem ser pedidos pelo Presidente da República, pelos Representantes da República no caso de se tratar de decreto legislativo regional, e pelo primeiro-ministro ou um quinto dos deputados no caso de se tratar de uma lei orgânica).