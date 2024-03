À entrada para a última semana é tempo dos candidatos às legislativas darem música aos indecisos. Diz-me o que ouves, dir-te-ei quem és. Motivados pelo gosto musical ou com intencionalidade política, os candidatos fizeram as suas escolhas e enviaram ao Observador playlists com pelo menos dez músicas. Luís Montenegro voltou a escolher Coldplay e, com fairplay, incluiu a música de um apoiante de Pedro Nuno Santos. André Ventura não repetiu nenhuma música de 2022 e até tem a anti-Trump Billie Eilish na lista. Rui Rocha tem em Arctic Monkeys um dos poucos pontos em comum com o líder do PS (que não enviou a lista a tempo). Mariana Mortágua acentua a sua paixão por Florence + Machine e não dispensa o seu apoiante Benjamim.

Paulo Raimundo é o que tem mais música nacional na lista, não dispensando a música de intervenção da Garota Não nem a música-cartaz do Avante. Inês Sousa Real repete uma única música de 2022 e é de Eddie Vedder, mas arranca com o Respect de Aretha. Rui Tavares enviou tantas músicas que não conseguimos ouvir todas, mas provam que é um melómano de mão cheia de Carmen Miranda a Bruno Pernadas.

O Observador desafiou assim os candidatos às legislativas a indicarem dez músicas que ouvissem na estrada ou que, simplesmente, gostassem. Sete dos oito candidatos dos partidos com representação parlamentar enviaram as suas preferências ao Observador. Pedro Nuno Santos não o fez a tempo, mas nos programas Alta Definição e no Bom Partido disse que Alice an Chains, Pearl Jam, NOFX e Bad Religion o marcaram na juventude, mas que atualmente ouve mais grupos como Arctic Monkeys, The National e Arcade Fire.

Ouça as playlists do líder do líder do PSD, Luís Montenegro, do líder do Chega, André Ventura, do líder da IL, Rui Rocha, da líder do BE, Mariana Mortágua, da líder do PAN, Inês Sousa Real e do líder do Livre, Rui Tavares.

A playlist de Luís Montenegro

Luís Montenegro anda à procura do voto do centro, quase absoluto, e por isso não é de estranhar que, na playlist do líder do PSD, haja muitas músicas mainstream que os eleitores facilmente reconheceriam se ouvissem na rádio. A música Viva La Vida, dos Coldplay, está, sem surpresa, na lista que o líder da AD enviou ao Observador. Isto porque Montenegro já tinha escolhido esta música num vídeo de campanha, um tema que chegou a ser tocado nos congressos do PPE — a família europeia do PSD — no momento da entrada em palco de líderes europeus como Angela Merkel.

O líder do PSD não dispensou também músicas-bandeira do norte do país, como o Porto Sentido, de Rui Veloso, ou a Pronúncia do Norte dos GNR. Há ainda temas com uma segunda leitura, como o Homem do Leme, que remete para o papel de primeiro-ministro que Montenegro quer desempenhar. Uma última curiosidade na lista de Montenegro: tem uma música de Vitorino Salomé (Queda do Império) que, no sábado, esteve no grande comício do PS no Porto a apoiar Pedro Nuno Santos e a ouvir António Costa. Mostra a capacidade do líder do PSD de separar a obra do criador. Destaque para a ausência do amigo Tony Carreira da lista, com quem já cantou os Sonhos de Menino.

A playlist de André Ventura

O líder do Chega tem uma lista bastante eclética e com uma curiosidade: enviou 12 músicas e nenhuma delas é igual às que ouvia nas legislativas de 2022 ou nas presidenciais de 2021. O ecletismo vai desde a Sonata ao Luar, de Ludwig van Beethoven, até à música CASA, dos D.A.M.A. e de Buba Espinho. Tem Eros Ramazzotti, mas também Billie Eilish, que acusou em 2020 Donald Trump — figura com quem André Ventura simpatiza — de estar a destruir os EUA.

Na lista que Ventura ouve na estrada está ainda o rock de Bon Jovi ou o rock alternativo dos Pixies (com o Here Comes Your Man) e ainda cantores espanhóis como Íñigo Quintero ou Pablo Alborán. O líder do Chega parece ter agora menos preocupações de mensagem política na playlist, que contrasta, por exemplo, com a de 2021 quando chegou a escolher como música As Ilhas dos Açores, para lembrar que fazia parte de uma solução de governação na região.

A playlist de Rui Rocha

Com indisciplina liberal, Rui Rocha também enviou 13 músicas. Se André Ventura tinha Bowie e Queen juntos no Under Pressure, o líder da IL tem Bowie e Queen, mas com uma música cada. No caso de Bowie, o Heroes, que canta sobre o facto de alguém poder ser rei, herói por um dia, numa música-desejo para 10 de março. Quanto a Queen, a escolha foi para o Bohemian Rapsody, cujo título também encaixa na postura da IL de defender uma liberal joi-de-vivre.

O American Idiot, dos Green Day, também é uma escolha curiosa para o líder de um partido que é acusado de querer aproximar a sociedade portuguesa em algo de uma sociedade neoliberalal norte-americana que privilegia o individualismo e a meritocracia. A lista tem ainda Arctic Monkeys, que prova que, afinal, há matérias em comum entre Rui Rocha e Pedro Nuno Santos.

A playlist de Mariana Mortágua

A lista de Mariana Mortágua tem um dos grupos favoritos da líder do Bloco de Esquerda: Florence + Machine. Na primeira vez que foi ao programa Vichyssoise, da Rádio Observador, na ressaca da geringonça, a escolha tinha sido Dog Days Are Over. Desta vez, a escolha foi King. A bloquista escolheu ainda uma música (O Sangue) de Benjamim, que é seu apoiante e até já atuou num comício da candidatura durante o período oficial decampanha. Com uma boa dose de ecletismo, a lista tem ainda outros portugueses como a Chaga de Ornatos Violeta ou a Terra dos Sonhos, de Jorge Palma.

Há ainda MPB com Tom Zé ou o flamenco da catalã Sílvia Pérez Cruz com No hay tanto pan, que tem versos que vão ao encontro da luta do Bloco de Esquerda na habitação: “É indecente (casa sem gente)”. Ainda na mesma linha revolucionária, Mortágua fecha a lista como Talkin’ Bout a Revolution, de Tracy Chapman.

A playlist de Paulo Raimundo

Uma das músicas da vida e da lista de Paulo Raimundo que está sem surpresa na lista é a Carvalhesa, embora a versão disponível na plataforma do grande grupo económico Spotify não seja a mesma que rebenta com o pulómetro na Festa do Avante! O secretário-geral do PCP tem das listas com mais músicas portuguesas, maioritariamente orientadas para “a luta” ou para a mobilização coletiva, como a Canção sem Final, da Garota Não, o Sai Prá Rua, dos Xutos & Pontapés ou o Medo do Medo, da Capicua. O mesmo acontece com o Um contra o Outro, dos Deolinda, ou do Vamos Ao Trabalho! dos Peste&Sida.

Os representantes estrangeiros na playlist de Paulo Raimundo também são de estilos diversos: há Mercedes Sosa, Chico Buarque, mas também Nina Simone e Metallica.

A playlist de Inês Sousa Real

Inês Sousa Real que tem lutado pelo tratamento igual entre homens e mulheres, tem como uma das suas músicas o Respect, de Aretha Franklin. A cantora chegou a receber um grammy das mãos de Bowie, que a líder do PAN só tem na lista de forma direta — isto porque prefere a versão de Absolute Beginners de um outro David (o Fonseca), que a interpreta com Tiago Bettencourt.

Para remeter para a reflexão do PAN sobre o mundo, Inês Sousa Real escolheu também Society, de Eddie Vedder, o que lhe dá uma boa base para coligação musical com Pedro Nuno Santos. Esta foi, aliás, a única música que repete da playlist de 2022. No campo da música de intervenção, a líder do PAN recupera o Que Parva que Sou, dos Deolinda, que se tornou de música bandeira de protesto período de intervenção da troika. Inês Sousa Real escolheu também “Quero é Viver”, de António Variações (Rui Rocha, que também escolheu Variações, optou por O Corpo é que Paga), da qual o músico só gravou uma maquete caseira (o que obriga o Observador a disponibilizar a versão disponível no Spotify, dos Humanos).

A playlist de Rui Tavares

Rui Tavares foi o mais indisciplinado dos líderes partidários e enviou 25 músicas, com justificações sobre as mesmas. Fê-lo com o detalhe e a dedicação que só um melómano podia fazer, mas é impossível transmitir tudo aos leitores porque só as justificações de Rui Tavares seriam maiores que todo o texto do artigo. Escolhemos algumas. Sobre o Agora falando sério, de Chico Buarque, o líder do Livre diz que o escolheu porque era um single da série Marco do qual teve o disco (e brincou com ele) antes ainda de ter gira-discos. O tema Utopia, de Zeca Afonso, era a música Rui Tavares cantava com o irmão nas viagens de carro entre Lisboa e a aldeia no Ribatejo onde vivia. Mas há mais: escolheu Verdi por ser “pesado e leve ao mesmo tempo”.

Na lista de Rui Tavares há ainda Jorge Drexler, Elza Soares, Mler Ife Dada e outros tantos nomes que merecem ao já mereceram a capa da Ípsilon. As escolhas de Rui Tavares — que também tem, por exemplo, Conan Osiris e Stromae na lista — seriam um bom appetizer para críticos musicais. E também fariam as delícias dos programadores culturais do Lux: outra das escolhas de Rui Tavares é Anywhere in Spacetime, do Bruno Pernadas.