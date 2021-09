Por seu turno, os CFCs, usados desde a década de 1920 como compostos químicos sintéticos úteis para a refrigeração e para aerossóis em múltiplas aplicações do dia-a-dia, reagem com o ozono quando são libertados para a atmosfera, destruindo os átomos daquele gás a uma velocidade impressionante: cerca de 100 mil moléculas de ozono podem ser destruídas por um único átomo de cloro libertado para a atmosfera na sequência do uso de CFCs. O potencial impacto daquelas substâncias na camada do ozono foi descoberto na década de 1970, mas só na década seguinte se viria a descobrir um fenómeno muito mais concreto: o “buraco de ozono”, uma enorme região por cima da Antártida em que a camada de ozono era consideravelmente mais fina do que no resto do planeta.

Há trinta anos que a comunidade científica tem estudado as causas do buraco do ozono na Antártida. As temperaturas anormalmente baixas da região, a que se somam fenómenos atmosféricos específicos do pólo Sul, levam a que o problema da destruição do ozono seja particularmente grave ali.

As consequências de um desaparecimento total ou parcial da camada de ozono da Terra são relativamente conhecidas: um aumento significativo da prevalência do cancro da pele, uma intensificação do aquecimento global (já que os CFCs, além de atacarem especialmente o ozono, também são gases com efeito de estufa) e um impacto generalizado na biodiversidade do planeta, uma vez que muitas espécies não teriam capacidade de resistir ao aumento da intensidade da radiação ultravioleta.

Porém, foi possível reverter o caminho que o mundo trilhava — e o caso da camada de ozono é um exemplo paradigmático de como uma descoberta científica impulsionou significativamente um processo de decisão política.

Logo em 1974, o artigo científico publicado por Rowland e Molina desencadeou uma investigação federal nos Estados Unidos da América. Passados dois anos, a Academia Nacional das Ciências validou as conclusões dos dois cientistas e, em 1978, os EUA, a Noruega, a Suécia e o Canadá baniram os aerossóis que contivessem CFCs na sua composição. Na década seguinte, a descoberta do “buraco do ozono” na Antártida galvanizou uma boa parte do Ocidente no sentido de combater a destruição da camada de ozono com políticas ambientais. Em 1985, representantes de 28 países reuniram-se na Convenção de Viena para apelar formalmente à cooperação internacional neste assunto — e foi nessa convenção que o Programa Ambiental das Nações Unidas foi mandatado para preparar o compromisso global que viria a ser assinado em Montreal, no Canadá.