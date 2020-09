É caso para usar a expressão: do oito ao oitenta. Ou melhor: do zero aos 25. É que António Joaquim deixou o Tribunal de Loures, em março, sob o rótulo de inocente injustamente preso durante mais de um ano pelo homicídio do triatleta Luís Grilo, mas setembro trouxe uma reviravolta na história. E que reviravolta. Não só passou de ilibado a condenado pelo crime, como lhe foi aplicada a pena máxima permitida em Portugal. A decisão foi tomada esta terça-feira pelos juízes desembargadores do Tribunal da Relação de Lisboa, em resposta aos recursos apresentados pelo Ministério Público (MP) e pela defesa de Rosa Grilo — que tinham ficado descontentes com o veredicto anterior.

António Joaquim está agora no mesmo nível que Rosa Grilo, a viúva do triatleta, de quem era amante: são considerados coautores do crime e estão ambos condenados a 25 anos de prisão — já que a Relação manteve a pena aplicada à arguida.

É uma mudança completa na história, que volta a alinhar-se com aquela que era a versão dos inspetores da PJ e dos procuradores do MP que investigaram o assassínio. Só que o Tribunal de Loures decidiu em março deste ano que não, que Rosa Grilo era a única responsável: tinha sido ela a planear matar o marido, a disparar o tiro fatal, a livrar-se do corpo e a simular o seu desaparecimento para confundir as autoridades — tudo isto, sozinha. Mas os desembargadores da Relação de Lisboa que analisaram os recursos discordaram e afirmam mesmo que o tribunal de júri que decidiu absolver António Joaquim “errou na avaliação das provas e no raciocínio que levou a cabo”.