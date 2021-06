Fernando Santos é, sem margem para dúvidas, o selecionador nacional mais bem sucedido da história do futebol português. É o que tem mais jogos, mais vitórias e mais títulos — aliás, é o único que conquistou um título (ou dois). Por tudo isso, pelo Euro 2016 e pela Liga das Nações em 2019, por comandar uma das melhores gerações portuguesas de sempre, por ter cumprido uma promessa que parecia descabida quando disse que só voltaria a Portugal no dia seguinte à final de Paris de há cinco anos, os adeptos têm uma dívida de gratidão a Fernando Santos. Uma dívida que, com o passar dos anos e entre algumas desilusões, começa a ficar paga.

Quando Portugal foi eliminado nos oitavos de final do Mundial da Rússia, em 2018, o selecionador nacional raramente foi responsabilizado. A ideia que ficou foi a de que a Seleção perdeu contra um Uruguai inspirado e comandado por Cavani e Suárez, caiu numa competição dura a nível geográfico e nada disso apagava o que vinha a ser feito. Afinal, o histórico golo de Éder contra França tinha apenas dois anos — e a história encarregou-se de garantir que Fernando Santos teria espaço e tempo para provar que o Euro 2016 tinha sido apenas o capítulo inicial das páginas que esta equipa tinha ainda para escrever.

Seguiu-se a Liga das Nações. Portugal apurou-se para a Final Four, na edição de estreia da competição, e acabou por conquistar o troféu ao derrotar os Países Baixos numa final disputada no Estádio do Dragão. Em três anos, a Seleção Nacional vencia dois títulos internacionais e voltava a carimbar a certeza de estar no restrito lote das melhores equipas do mundo. A ideia, logo depois, era continuar a caminhada no Euro 2020; mas a pandemia pregou uma rasteira ao futebol e ao resto do mundo e atirou o Campeonato da Europa para o verão seguinte.

Portugal foi campeão em título durante mais um ano do que o normal e num ciclo europeu mais longo do que o expectável acabou por ganhar jogadores, como João Palhinha, Nuno Mendes e Pedro Gonçalves, e ver outros atingirem dimensões gigantescas, como Rúben Dias, Bruno Fernandes e até mesmo Diogo Jota ou André Silva. Na antecâmara do Euro 2020 realizado em 2021, Fernando Santos voltou a fazer a mesma promessa: levava mala (e tabaco) para um mês inteiro. Desta feita, o destino não colaborou.